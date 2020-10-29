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    У світі

    В Італії новий антирекорд за кількістю заражень коронавірусом за добу

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    Упродовж минулої доби Covid-19 діагностували у 24 991 італійця - В Італії новий антирекорд за кількістю заражень коронавірусом за добу
    Упродовж минулої доби Covid-19 діагностували у 24 991 італійця

    Всього з початку епідемії Covid-19 в Італії захворіли 589 766 осіб

    Міністерство охорони здоров’я Італії повідомило, що за минулу добу в країні був встановлений антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус.

    Упродовж минулої доби Covid-19 діагностували у 24 991 особи.

    Також повідомляється, що за цей же період померло 205 пацієнтів. 27 жовтня виявили 21 989 випадків, 26 жовтня – 17 007, 25 жовтня – 21 273.

    Всього з початку епідемії Covid-19 в Італії захворіли 589 766 осіб, одужали 275 404, загинуло 37 905 осіб.

    Нагадаємо, в Італії «коронавірусні» протести переросли у сутички з поліцією.

    Також повідомлялося, що Італія з 26 жовтня повернулася до жорсткого карантину через різке зростання захворюваності на коронавірус.

    Нагадаємо, що Брюссель вводить комендантську годину.

    Також Іспанія знову ввела надзвичайний стан через коронавірус.

    Крім того, у Франції виявили понад 45 тисяч хворих за добу вперше з початку пандемії.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      363075
    • Хворіють
      207678
    • Одужали
      148642
    • Померли
      6755

    Як відомо, в Україні за добу 27 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

    здоров'я Італія коронавірус
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