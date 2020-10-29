В Італії новий антирекорд за кількістю заражень коронавірусом за добу
Всього з початку епідемії Covid-19 в Італії захворіли 589 766 осіб
Міністерство охорони здоров’я Італії повідомило, що за минулу добу в країні був встановлений антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус.
Упродовж минулої доби Covid-19 діагностували у 24 991 особи.
Також повідомляється, що за цей же період померло 205 пацієнтів. 27 жовтня виявили 21 989 випадків, 26 жовтня – 17 007, 25 жовтня – 21 273.
Всього з початку епідемії Covid-19 в Італії захворіли 589 766 осіб, одужали 275 404, загинуло 37 905 осіб.
Нагадаємо, в Італії «коронавірусні» протести переросли у сутички з поліцією.
Також повідомлялося, що Італія з 26 жовтня повернулася до жорсткого карантину через різке зростання захворюваності на коронавірус.
Нагадаємо, що Брюссель вводить комендантську годину.
Також Іспанія знову ввела надзвичайний стан через коронавірус.
Крім того, у Франції виявили понад 45 тисяч хворих за добу вперше з початку пандемії.
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Всього363075
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Хворіють207678
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Одужали148642
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Померли6755
Як відомо, в Україні за добу 27 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.