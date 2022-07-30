Правоохоронці Лівану затримали судно з краденим українським зерном 

Посольство України в Лівані домоглося затримання корабля на 72 години

Прокуратура Лівану затримала сирійське судно «Лаодікея», яке перевозило вкрадене росіянами українське зерно. Про це повідомляє Lebanese Broadcasting Corporation (LBCI).

Зазначається, що посольство України в Лівані домоглося затримання корабля на 72 години.

Прокуратура прийняла відповідне рішення, наразі триває розслідування.

Нагадаємо, у порт Тріполі в Лівані 27 липня зайшло сирійське судно, завантажене у Феодосії ячменем, вивезеним із захоплених українських територій.

Як відомо, Росія організувала системну програму грабежу, націлену на українські національні активи – насамперед сталь і пшеницю, а також промислові інструменти, використовувані при їх виробництві та переробці.