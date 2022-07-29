Зеленський про зерновий коридор: Чекаємо сигналу, що можна починати

Експорт може розпочатися найближчими днями

У морському торговельному порту «Чорноморськ» сьогодні завантажили українським зерном перший корабель від початку війни. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Перший корабель завантажується з початку війни. Це турецьке судно. Це свідчить про те, що порт почав працювати», – зазначив глава держави.

Президент зазначив, що експорт збіжжя почнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли вирушити в рейс через початок війни. Україна чекає від партнерів – представників Організації Об’єднаних Націй і Туреччини – на відповідні сигнали щодо початку транспортування зерна. Експорт може розпочатися найближчими днями.

«Наша сторона повністю готова. Всі сигнали ми передали партнерам – ООН і Туреччині, і наші військові гарантують безпекову ситуацію. Міністр інфраструктури перебуває на прямому зв’язку з турецькою стороною та ООН, чекаємо від них сигналу, що можна починати», – зазначив президент.

Зеленський переконаний, що розблокування експорту українського зерна дасть змогу уникнути дефіциту продуктів, а також голоду та політичного хаосу в країнах, які потребують харчової продукції.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та посли країн «Великої сімки» прибули до Одеського морського порту, звідки має відновитись експорт українського зерна. Перше судно з українським зерном, ймовірно, попрямує в Сомалі.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.