Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський про зерновий коридор: Чекаємо сигналу, що можна починати

Іванна Гордійчук
Вчора, 14:21 glavcom.ua
Зеленський про зерновий коридор: Чекаємо сигналу, що можна починати
Розблокування експорту зерна дасть змогу уникнути дефіциту продуктів у багатьох країнах
Володимир Зеленський/Telegram

Експорт може розпочатися найближчими днями

У морському торговельному порту «Чорноморськ» сьогодні завантажили українським зерном перший корабель від початку війни. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Перший корабель завантажується з початку війни. Це турецьке судно. Це свідчить про те, що порт почав працювати», – зазначив глава держави.

Президент зазначив, що експорт збіжжя почнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли вирушити в рейс через початок війни. Україна чекає від партнерів – представників Організації Об’єднаних Націй і Туреччини – на відповідні сигнали щодо початку транспортування зерна. Експорт може розпочатися найближчими днями.

«Наша сторона повністю готова. Всі сигнали ми передали партнерам – ООН і Туреччині, і наші військові гарантують безпекову ситуацію. Міністр інфраструктури перебуває на прямому зв’язку з турецькою стороною та ООН, чекаємо від них сигналу, що можна починати», – зазначив президент.

Зеленський переконаний, що розблокування експорту українського зерна дасть змогу уникнути дефіциту продуктів, а також голоду та політичного хаосу в країнах, які потребують харчової продукції.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та посли країн «Великої сімки» прибули до Одеського морського порту, звідки має відновитись експорт українського зерна. Перше судно з українським зерном, ймовірно, попрямує в Сомалі.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.

Читайте також: У Стамбулі підписано угоду про вивезення українського зерна: всі подробиці

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Можливий дефіцит потужностей для зберігання врожаю до кінця року оцінювався в обсязі від 10 до 15 млн тонн
Куди дівати зерно? Нардепи пропонують ввести пільгу для аграріїв
26 липня, 17:18
До Одеси прибули посли країн G7, представники ООН, Туреччини та ЄС
Зеленський та посли країн G7 прибули до Одеського порту (фото)
Вчора, 13:48
Перше зерно, яке вивезуть з українських портів, попрямує в Сомалі
Зернові угоди: стало відомо, коли вирушить перша партія збіжжя
28 липня, 19:10

Політика

Блінкен повідомив Кулебу про підсумки його розмови з Лавровим
Блінкен повідомив Кулебу про підсумки його розмови з Лавровим
Білий дім анонсував надання Україні нового оборонного пакету
Білий дім анонсував надання Україні нового оборонного пакету
Україна поінформувала Радбез ООН про воєнний злочин окупантів в Оленівці
Україна поінформувала Радбез ООН про воєнний злочин окупантів в Оленівці
Новим заступником глави МЗС став колишній посол у Чехії
Новим заступником глави МЗС став колишній посол у Чехії
Україна розірвала угоду з Білоруссю про внутрішнє судноплавство
Україна розірвала угоду з Білоруссю про внутрішнє судноплавство
Американський аналітик: Захід повинен підтримувати Україну до перемоги. Інакше…
Американський аналітик: Захід повинен підтримувати Україну до перемоги. Інакше…

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Зеленський зробив найстрашніший висновок про Путіна
125K
Катування бійця ЗСУ. Банкова відреагувала на відео російських ЗМІ
109K
ЗМІ дізналися, кого Кремль хотів поставити на чолі України
96K
Українцям проведуть перерахунок пенсій: хто та скільки отримає
65K
Хто віддав наказ вбити полонених в Оленівці? Розвідка оприлюднила ім'я
35K
Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?

Новини

Арестович заявив про початок третьої фази війни
Сьогодні, 00:33
Відплата за Оленівку буде: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:50
Зеленський провів термінову нараду щодо теракту РФ в Оленівці
Вчора, 21:45
Збройні сили ліквідували командира Костромського полку армії РФ
Вчора, 21:01
Масове вбивство «азовців». Спільна заява ЗСУ та спецслужб
Вчора, 20:38
Президент представив нового командувача Сил спеціальних операцій
Вчора, 20:21

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту