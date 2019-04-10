Із «Самопомочі» збираються вийти вже шестеро нардепів: ЗМІ назвали прізвища



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Фракція «Самопомочі» може зменшитися

У 2014 році від «Самопомочі» у парламент потрапили 33 депутати, зараз фракція налічує 25 членів

Частина народних депутатів збирається покинути парламентську фракцію «Самопомочі».

Зокрема, фракцію збираються покинути народні депутати Єгор Соболєв, Семен Семенченко, Олександр Опанасенко, Іван Мірошніченко та Олександр Данченко, пишуть ЗМІ.

Також з фракції ще може вийти нардеп Олексій Скрипник.

Між іншим, «Главком» у вівторок інформував: Єгор Соболєв заявив, що вже деякий час має серйозні розбіжності з керівництвом партії.

Нагадаємо, голова партії «Самопоміч» Андрій Садовий зробив сьогодні заяву, в якій спрогнозував, що частина народних депутатів перейде з парламентської фракції «Самопоміч» до інших політичних сил. Проте не назвав конкретних імен народних депутатів, про кого йде мова.

«Самопоміч» чекає непросте внутрішнє перегрупування. Ми йдемо в процес формування нового складу кандидатів, який відбудеться за принципом «відкритих списків»», - повідомив Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Голова фракції Об’єднання «Самопоміч» Олег Березюк, коментуючи заяву Андрія Садового, також утримався від називання прізвищ цих парламентаріїв.

У 2014 році до Верховної Ради пройшли 33 кандидати від цієї політсили. Наразі фракція «Самопомочі» налічує 25 нардепів.