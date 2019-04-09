«Народний фронт» не дозволить згорнути курс країни до НАТО і ЄС (відео)



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«Народний фронт» ніколи не прийме узурпації влади однією особою, - Бурбак

«Народний фронт» не прийме капітулянтських угод з Путіним, - нардеп

«Народний фронт» має чітку позицію щодо розвитку держави і не змінить її незалежно від результатів президентських виборів.

Про це з трибуни парламенту заявив керівник фракції Максим Бурбак, йдеться на партійному сайті.

«Незалежно від результатів виборів президента України позиція «Народного фронту» незмінна. Ми ніколи не приймемо розвороту з курсу на вступ до ЄС і НАТО, з курсу на державний статус української мови», - заявив він.

«Народний фронт» не прийме капітулянтських угод з Путіним, в тому числі, у вигляді «федералізацій», відмови України від Криму чи амністій для терористів. Остаточне рішення щодо будь-яких мирних угод з Росією буде ухвалювати Верховна Рада України. І тільки. Це вимога Конституції. Жоден президент не диктуватиме парламенту України. «Народний фронт» ніколи не прийме узурпації влади однією особою», - наголосив керівник фракції.

«Це наші незмінні червоні лінії упродовж багатьох років, які ми нікому не дозволимо перейти», - підкреслив Максим Бурбак.

Він зазначив, що війна на сході України триває, і дестабілізація в середині країни вигідна ворогу.

«Не забувайте, що реальна війна проти України триває. Концентрація російських військ на нашому кордоні залишається високою. Ворог чекає нашої дестабілізації. «Народний фронт» не допустить цього і боротиметься за Україну до цілковитої перемоги», - сказав Максим Бурбак.

«Саме тому ми вимагаємо від кандидатів і політичних сил відповідальності і державницьких позицій. Вимагаємо від обох кандидатів серйозності й змістовної дискусії. Не плутайте вибори Президента держави з розвагами і змаганням на рингу», - зазначив Максим Бурбак.

«Ми також звертаємось і до колег-депутатів – ваше робоче місце тут, а парламентська передвиборча кампанія ще не почалась. Тому повертайтесь і долучайтеся до роботи. Не відволікайтеся на популізм», - підкреслив керівник фракції «Народний фронт».