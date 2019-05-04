В Україну не пустили 36 тонн заражених помідорів з Туреччини



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Заражені вантажі надійшли з Туреччини

Всього було затримано дві партії вантажу: одна - у Миколаївській, друга - у Дніпропетровській областях

Державні фітосанітарні інспектори виявили у вантажі свіжих помідорів загальною вагою 38 тонн карантинний організм. У результаті овочі не були допущені на український ринок.

Про це 3 травня повідомляє прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що всього було затримано дві партії вантажу: одна - у Миколаївській, друга - у Дніпропетровській областях.

«24-25 квітня 2019 року державні фітосанітарні інспектори при проведенні фітосанітарного контролю об'єктів регулювання у вантажах свіжих томатів виявили карантинний організм - південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr.)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заражені вантажі надійшли з Туреччини. Ужито фітосанітарних заходів: заражені помідори повернуті в країну-експортер.

Для недопущення подібних випадків у Туреччину були відправлені повідомлення про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.

До слова, Польща обійшла Росію в рейтингу імпортерів українських товарів.