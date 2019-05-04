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    Здоров'я

    В Україну не пустили 36 тонн заражених помідорів з Туреччини

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    <p>Заражені вантажі надійшли з Туреччини</p> - В Україну не пустили 36 тонн заражених помідорів з Туреччини

    Заражені вантажі надійшли з Туреччини

    Всього було затримано дві партії вантажу: одна - у Миколаївській, друга - у Дніпропетровській областях

    Державні фітосанітарні інспектори виявили у вантажі свіжих помідорів загальною вагою 38 тонн карантинний організм. У результаті овочі не були допущені на український ринок.

    Про це 3 травня повідомляє прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

    Зазначається, що всього було затримано дві партії вантажу: одна - у Миколаївській, друга - у Дніпропетровській областях.

    «24-25 квітня 2019 року державні фітосанітарні інспектори при проведенні фітосанітарного контролю об'єктів регулювання у вантажах свіжих томатів виявили карантинний організм - південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr.)», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що заражені вантажі надійшли з Туреччини. Ужито фітосанітарних заходів: заражені помідори повернуті в країну-експортер.

    Для недопущення подібних випадків у Туреччину були відправлені повідомлення про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.

    До слова, Польща обійшла Росію в рейтингу імпортерів українських товарів.

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