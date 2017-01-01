Ізраїль може запровадити власну криптовалюту
- Вчора, 18:27
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Валюта може називатися «електронний шекель»
Міністерство фінансів Ізраїлю розглядає можливість введення власної криптовалюти - електронний шекель. Про це повідомляє газета Haaretz.
Передбачається, що електронний шекель стане альтернативою наявним грошам. Зазначено, що транзакції з ізраїльською криптовалютою будуть здійснюватися прямо без посередництва банків.
«Замість того, щоб носити з собою купюру номіналом 200 шекелів (близько 57 доларів), ізраїльтяни просто зможуть використовувати ряд кодів в своєму смартфоні, в яких будуть зашифровані ці 200 шекелів», - пояснює газета. Повідомляється, що емітентом електронного шекеля стане Центральний банк Ізраїлю.
Отримати електронні шекелі можна буде через банки, банкомати або звичайні грошові перекази між клієнтами.
Згідно з інформацією видання, в 2019 році в рамках «Інсталяційного економічного закону» ізраїльське Міністерство фінансів доручить Центробанку створити комісію з розробки електронного шекеля.
Нагадаємо, раніше член ради директорів Бундесбанку Карл Людвіг Тіле виключив офіційне використання криптовалют в Єврозоні.
«Цифрові гроші центрального банку, аналогічні готівці, в даний час не передбачаються. Тим не менш, є дискусія про переваги цифрових грошей центрального банку в закритій системі для розрахунків по операціях», - сказав він.
Джерело: РБК-Україна