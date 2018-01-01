Ізраїль наніс авіаудар на кордоні сектора Гази з Єгиптом

Військові не конкретизують мету і причини бомбардування

Ізраїльська авіація атакувала «терористичну інфраструктуру» на кордоні сектора Гази з Єгиптом. Про це повідомляє прес-служба армії Ізраїлю. Військові не конкретизують мету і причини бомбардування, але кажуть, що з міркувань безпеки в неділю буде закритий розташований поблизу КПП



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Авіація армії Ізраїлю

Військові не конкретизують мету і причини бомбардування

Ізраїльська авіація атакувала «терористичну інфраструктуру» на кордоні сектора Гази з Єгиптом.

Про це повідомляє прес-служба армії Ізраїлю.

Військові не конкретизують мету і причини бомбардування, але кажуть, що з міркувань безпеки в неділю буде закритий розташований поблизу КПП «Керем-Шалом» — єдиний вантажний прикордонний перехід палестинського анклаву.

«Армія оборони Ізраїлю, застосувавши авіацію, атакувала терористичну інфраструктуру в районі південного (палестинського міста) Рафаха, що прилягає до кордону Єгипту з сектором Гази», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Ізраїлі дали згоду на розширення незаконних поселень на окупованих територіях.

Джерело: УНН