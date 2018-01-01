В Ізраїлі дали згоду на розширення незаконних поселень на окупованих територіях

На сьогодні на окупованих територіях проживає до 500 тисяч громадян Ізраїлю

Група «Мир зараз», яка займається протидією створенню Ізраїлем незаконних поселень на території Західного берега річки Йордан, під час свого засідання оприлюднила дані про те, що ізраїльський уряд дав остаточну згоду на створення 352 будинків на окупованих територіях. Також було здійснено значний прогрес у питанні отримання кінцевої



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Незаконні поселення на Західному березі річки Йордан

На сьогодні на окупованих територіях проживає до 500 тисяч громадян Ізраїлю

Група «Мир зараз», яка займається протидією створенню Ізраїлем незаконних поселень на території Західного берега річки Йордан, під час свого засідання оприлюднила дані про те, що ізраїльський уряд дав остаточну згоду на створення 352 будинків на окупованих територіях. Також було здійснено значний прогрес у питанні отримання кінцевої згоди на створення іще 770 будинків. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Проблема долі і майбутнього ізраїльських поселень на окупованих територіях є одним із найбільш суперечливих пунктів під час переговорів між Ізраїлем і Палестиною щодо врегулювання конфлікту. Палестинці вважають, що такою своєю діяльністю щодо створення поселень на окупованих територіях Тель-Авів планомірно знищує будь-яку основу для вирішення конфлікту на основі існування двох держав.

Всього до 500 тисяч громадян Ізраїлю проживають на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі поряд із 2,6 млн палестинців-арабів.

В минулому році Тель-Авів загалом схвалив створення 6742 будинків на окупованих територіях, що є найвищим показником, починаючи із 2013 року. Частина із нових будинків буде розташована в глибині територій західного берега. Це означає, що їх доведеться евакуювати у випадку підписання мирної угоди. Пожвавлення незаконної діяльності на окупованих територіях пов’язують, в тому числі, і з перемогою Дональда Трампа на виборах президента США і його проізраїльською політикою.