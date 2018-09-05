Ізраїль наніс до 200 ударів по іранських позиціях в Сирії



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В останній рік Ізраїль наносив майже по два удари кожного тижня

Міністр розвідки Ізраїлю Ісраель Кац заявив про те, що протягом двох останніх років Тель-Авів наніс по іранських позиціях і об’єктах в Сирії до 200 ударів.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Вважається, що Ізраїль почав наносити такі удари із 2013 року, побоюючись передачі обладнання терористам угруповання Хезболла і укріплення Ірану біля своїх кордонів.

За словами Ісраеля Каца, таку політику Ізраїлю треба розуміти як спробу підтримати ту «червону лінію», яку Тель-Авів для себе визначив щодо іранської діяльності в Сирії.

Речниця збройних сил Ізраїлю уточнила, що 200 ударів було нанесено лише за останні півтора року. До цього в серпні 2017 року тодішній глава штабу ВПС Ізраїлю заявляв про нанесення до 100 ударів по іранських позиціях і об’єктах в Сирії. Як наслідок це означає, що із того часу Ізраїль наніс іще 100 ударів або майже по два удари кожного тижня.