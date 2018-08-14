Ізраїль підтвердив зустріч Нетаньяху з президентом Єгипту



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Каїр і Тель-Авів намагаються досягнути перемир’я із угрупованням ХАМАС

Міністр фінансів Ізраїлю підтвердив, що прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху в травні зустрічався із Абдель Фаттахом ас-Сісі на території Єгипту. Об’єктом переговорів було довгострокове перемир’я в Секторі Гази.

Вперше про цю зустріч повідомляв 10 канал новин Ізраїлю. При цьому речник прем’єр-міністра Ізраїлю відмовився коментувати дане повідомлення, пише Reuters.

Каїр разом із ООН намагається виступити в якості посередника між палестинським угрупованням ХАМАС в Секторі Гази та Ізраїлем на фоні загострення протиріч протягом останніх декількох місяців.

Так, в рамках перегорів очільників Єгипту та Ізраїлю обговорювалося послаблення блокади Сектору Гази, відновлення інфраструктури на території цього анклаву і загальні умови перемир’я.

Міністр фінансів Ізраїлю Моше Кахлон не лише підтвердив факт переговорів, але і заявив про те, що вирішення питань щодо Сектору Гази може відбуватися лише за активного залучення і посередництва Єгипту.

Каїр та Тель-Авів продовжують підтримувати блокаду Сектору Гази, виходячи із розрахунків безпеки. В той же час із березня на кордоні Сектору Гази внаслідок постійних протестів, які були ініційовані угрупованням ХАМАС, загинув 161 палестинець і 1 один солдат Армії оборони Ізраїлю.