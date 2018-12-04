Ізраїль почав операцію щодо виявлення тунелів Хезболли



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Операція по виявленню в знищенню підземних тунелів буде проводитися виключно на території Ізраїлю Фото: Reuters

Тунелі на ізраїльсько-ліванському кордоні можуть бути використані для атак

Збройні сили Ізраїлю почали операцію по виявленню і знищенню підземних тунелів на кордоні із Ліваном, які можуть бути використані терористичним угрупованням Хезболла для ведення воєнних дій проти ізраїльської держави.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому, за словами речника Армії оборони Ізраїлю Йонатана Конрікуса, операція буде проводитися виключно на території держави Ізраїль. На підтвердження початку проведення операції були опубліковані відео із неназваної місцевості, де зображена інженерна техніка для проведення земельних робіт.

За даними джерел в уряді Ізраїлю, прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху зустрічався в понеділок із Державним секретарем США Майком Помпео в Брюсселі для того, щоб повідомити його про намір почати відповідну операцію.

За словами речника Армії оборони Ізраїлю, головна увага в рамках операції буде зосереджена в районі прикордонного міста Метулла. Для цього були закриті окремі райони прикордонної стіни. Сама операція, за оцінками ізраїльських військових, може тривати декілька тижнів.

За даними Армії оборони Ізраїлю, відповідні тунелі із Лівану іще не були повністю готовими для використання. Але їх створення представляло загрозу для цивільного населення і є грубим порушенням суверенітету Ізраїлю.

У вересні Нетаньяху на трибуні Генеральної Асамблеї ООН заявив, що Хезболла в Лівані налагодила виробництво щодо перетворення некерованих ракет в високоточні боєприпаси. Після цього в листопаді прем’єр-міністр Ізраїлю натякнув на можливість проведення наступальної воєнної операції. При цьому Нетаньяху не уточнив, про який напрямок саме іде мова.