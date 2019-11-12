По Ізраїлю випустили 50 ракет із Сектора Гази



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За даними ізраїльської армії, система «Залізний купол» збила більше 20 ракет

Вранці 12 листопада з території сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено близько 50 ракет. Про це йдеться у Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що ракети було випущено близько 09:10 за місцевим часом по південних і центральних містах Ізраїлю. При цьому, за даними ізраїльської армії, система «Залізний купол» збила більше 20 ракет. Передбачається, що до атаки причетні бойовики угруповання «Ісламський джихад».

Також повідомляється, що одна з ракет потрапила в житловий будинок в Нетивоті, даних про постраждалих поки немає. Крім того, система «Залізного купола» збила ракету на південь від Тель-Авіва, фрагменти якої розсіялися на значній території. При цьому протиракета впала в житловому районі Рішон ле-Ціона, не завдавши значної шкоди.

Зазначимо, за словами головного рабина України Моше Реувен Асмана, в результаті обстрілу в Нетівоті ніхто не постраждав.

Банк Ізраїлю доручив комерційним банкам перейти на надзвичайний стан на території між Північним Негевом і Гуш-Даном. Це означає закриття більшості банківських філій на зазначеній території. Роботу в обов'язковому порядку продовжать центральні філії та філії, розташовані в приміщеннях, захищених від ракетних обстрілів.

Як повідомлялось, ізраїльські силовики ліквідували одного з командирів палестинського угруповання «Ісламський Джихад» Баху Абу аль-Атта під час удару в Газі.