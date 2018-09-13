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    Ізраїль визначився з місцем проведення «Євробачення-2019»

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    Ізраїль визначився з місцем проведення «Євробачення-2019»

    Півфінали «Євробачення-2019» відбудуться в Тель-Авіві 14 та 16 травня, а фінал призначили на 18 травня

    Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2019» відбудеться в Тель-Авіві. Ізраїль остаточно обрав місто-переможця, яке прийматиме 64-е Євробачення.

    Про це йдеться на офіційному сайті «Євробачення».

    Ізраїль мав три основних міста-кандидати на проведення пісенного конкурсу. Це були Тель-Авів, Єрусалим та південний курорт Ейлат. Зазначається, що Тель-Авів представився найбільш креативним та переконливим.

    Півфінали «Євробачення-2019» відбудуться в Тель-Авіві 14 та 16 травня, а фінал призначили на 18 травня. Місто вперше проводитиме цей конкурс.

    Тель-Авів — друге за розміром місто в Ізраїлі після Єрусалиму. У ньому мешкають близько 400 тисяч людей. Тель-Авів вважається бізнес-центром країни. Він розташований на узбережжі Середземного моря.

    Раніше представники Європейського мовного союзу вимагали, щоб конкурс «Євробачення-2019» не проводили у Єрусалимі.  Вони навіть оголосили про те, що Ізраїль взагалі може бути позбавлений права проводити півфінали і фінал міжнародного конкурсу.  

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