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Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
«Демілітаризація ЗАЕС – це один із небагатьох ефективних кроків, які врятують світ»
фото: Європейська солідарність

Рада Безпеки ООН має довести, що ще може вирішувати складні проблеми

Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI закликав до запровадження миротворчої місії ООН на Запорізькій АЕС. 

«На моє глибоке переконання, оскільки йдеться про глобальну ядерну безпеку, то потрібно негайно проводити рішення по демілітаризації ЗАЕС і розміщенню там миротворчих підрозділів за рішенням Ради безпеки ООН. Це є найбільш швидкий і на мою думку найбільш ефективний крок», – наголосив п’ятий президент. 

«Звичайно, це не дуже належить до компетенції МАГАТЕ, але МАГАТЕ має чесно сказати – якщо воно не здатне зупинити російські війська, а відповідно не здатне гарантувати безпеку, то воно має підтримати мою пропозицію, пропозицію окремих країн-членів Євросоюзу. І оскільки це підрозділ Об’єднаних Націй – вийти на Раду Безпеки ООН з цією пропозицією», – вважає Порошенко. 

«Демілітаризація ЗАЕС – це один із небагатьох ефективних кроків, які врятують світ», – зауважує Петро Порошенко. 

«Я розраховую на підтримку Франції як постійного члена РБ ООН в просування цієї дуже важливої ініціативи. Я хочу подякувати президенту Французької Республіки Еммануелю Макрону за титанічні зусилля, які були спрямовані для врегулювання ситуації. Я дякую окремим країнам Євросоюзу, які підтримали мою ідею, мою пропозицію провести рішення про застосування миротворців з мандатами РБ ООН, щоб вони взяли під контроль ситуацію на ядерних об’єктах, включно із Запорізькою АЕС, і захистили Європу та світ від nuclear contamination – ядерного забруднення», – резюмує п’ятий президент. 

Нагадаємо, на сьогодні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) залишаються шестеро представників місії Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ). Як відомо, делегація МАГАТЕ 1 вересня прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

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Теги: МАГАТЕ окупація окупанти Запорізька АЕС АЕС Радбез ООН Петро Порошенко

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