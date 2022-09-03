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Туреччина готова стати посередником у ситуації на ЗАЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Туреччина готова стати посередником у ситуації на ЗАЕС
фото з відкритих джерел

Ердоган збирається організувати переговори щодо Запорізької АСЕ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна може виступити посередником у ситуації із Запорізькою атомною електростанцією, окупованою РФ. Про це повідомила канцелярія турецького лідера, інформує DW.

У телефонній розмові з російським диктатором Володимиром Путіним Ердоган також обговорив реалізацію «зернової угоди».

Також лідери двох країн висловили рішучість продовжити будівництво АЕС «Аккую» у Туреччині відповідно до планів, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на сьогодні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) залишаються шестеро представників місії Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ). Як відомо, делегація МАГАТЕ 1 вересня прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Запоріжжя війна АЕС

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