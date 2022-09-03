На ЗАЕС залишилися шестеро представників МАГАТЕ

Представники місії залишатимуться на Запорізькій АЕС до стабілізації ситуації

На сьогодні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) залишаються шестеро представників місії Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ). Про це на брифінгу повідомив глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

«Ми вирушили туди разом з командою, нас було 14 включно зі мною і експертами... Кількох з них ви зараз бачите зі мною тут, шість осіб залишилися на самій АЕС», – зазначив він.

За його словами, візит на ЗАЕС тривав лише кілька годин. А ті учасники місії, які залишилися на станції, продовжать розпочату вчора роботу.

«Ми вирішили організувати постійну присутність на ЗАЕС. Цього разу там залишатимуться два представники нашої місії», – додав Гроссі.

Він додав, що представники місії залишатимуться на захопленій росіянами Запорізькій АЕС до стабілізації ситуації.

«Нам слід уникнути значної ядерної катастрофи. Саме тому ми провели свою оцінку для того, щоб оцінити всі складові і дати вам висновок. Як я і говорив, я там був і залишатимуться наші представники протягом певного часу аж до стабілізації ситуації. Поки не стане ситуація більш стабільною», – зазначив він.

За його словами, МАГАТЕ на станції залишатиметься стільки, скільки буде потрібно.

Як відомо, делегація МАГАТЕ 1 вересня прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС удалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».

Нагадаємо, що росіяни вели артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не могла продовжити рух з міркувань безпеки. Війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС.