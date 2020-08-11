Єфремова з підозрою на інсульт забрали з московського суду



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Михайла Єфремова повезли до Боткінської лікарні

Працівники суду несли непритомного артиста до карети швидкої

У столиці РФ Москві пристави несли актора Михайла Єфремова коридорами Пресненського суду, тримаючи знесиленого артиста за руки та за ноги. Відео опублікував Telegram-канал «МК: термінові новини».

Telegram-канал Mash і Telegram-канал Life Shot опублікували відео, на яких артиста виносять з будинку суду і вантажать на ношах до машини швидкої допомоги.

Відомо, що його повезли до Боткінської лікарні.

ТАСС повідомив, що Єфремова госпіталізували з підозрою на інсульт.

У липні прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП. Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562).

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.