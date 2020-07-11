  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    ДТП за участю актора Єфремова. Родина загиблого назвала бажану суму компенсації

    • Розсилка
    Намір стати потерпілої виявила цивільна дружина Захарова - ДТП за участю актора Єфремова. Родина загиблого назвала бажану суму компенсації
    Намір стати потерпілої виявила цивільна дружина Захарова

    Сім’я Захарова зажадала від Єфремова понад пів мільйона доларів

    Потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562). Про це повідомляє «Московський комсомолець».

    Кілька томів кримінальної справи незабаром будуть спрямовані в прокуратуру на затвердження. Першими з матеріалами ознайомилися представники потерпілих, члени сім’ї загиблого Сергія Захарова.

    Уточнюється, що намір стати потерпілої виявила цивільна дружина Захарова. Раніше ними були визнані дружина, брат і двоє синів загиблого.

    Спочатку Єфремов визнав провину і говорив щодо готовності виплатити компенсацію родині загиблого, а також понести передбачене законом покарання. Однак згодом його адвокат Ельман Пашаєв заявив, що актор не визнає провини у трагедії і готовий допомогти родичам Захарова з міркувань доброї волі – оскільки в ДТП брав участь його автомобіль.

    Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

    Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.

    Читайте також:
    Адвокати актора Єфремова заявляють про хворобу, яка може дозволити виправдати його
    Росія ДТП арешт адвокат актор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ