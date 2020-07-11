ДТП за участю актора Єфремова. Родина загиблого назвала бажану суму компенсації



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Намір стати потерпілої виявила цивільна дружина Захарова

Сім’я Захарова зажадала від Єфремова понад пів мільйона доларів

Потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562). Про це повідомляє «Московський комсомолець».

Кілька томів кримінальної справи незабаром будуть спрямовані в прокуратуру на затвердження. Першими з матеріалами ознайомилися представники потерпілих, члени сім’ї загиблого Сергія Захарова.

Уточнюється, що намір стати потерпілої виявила цивільна дружина Захарова. Раніше ними були визнані дружина, брат і двоє синів загиблого.

Спочатку Єфремов визнав провину і говорив щодо готовності виплатити компенсацію родині загиблого, а також понести передбачене законом покарання. Однак згодом його адвокат Ельман Пашаєв заявив, що актор не визнає провини у трагедії і готовий допомогти родичам Захарова з міркувань доброї волі – оскільки в ДТП брав участь його автомобіль.

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.

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