Адвокати актора Єфремова заявляють про хворобу, яка може дозволити виправдати його



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«Актор ніколи не визнавав провину, що саме за його участі було скоєно ДТП» - адвокат

На даний час реальність діагнозу російського артиста перевіряється

Адвокат актора Михайла Єфремова Ельман Пашаєв заявив, що обвинувачений має захворювання. В момент смертельної аварії у артиста стався припадок абсансної епілепсії. Про це в суботу, 4 липня, повідомляє «112» в своєму Telegram-каналі.

На думку адвоката, це вагома причина невинності актора. На даний час реальність діагнозу російського артиста перевіряється.

Абсансна епілепсія – це напад з немоторними пароксизмами. Абсанс – це органічне захворювання головного мозку різної етіології. Ускладнюється хронічним перебігом, якщо не почати лікування вчасно.

Раніше адвокат Пашаєв розповів, що актор ніколи не визнавав провину, що саме за його участі було скоєно ДТП. За його словами, Єфремов хотів допомогти постраждалій стороні, оскільки за участю його автомобіля сталася аварія зі смертельним наслідком. При цьому адвокат артиста заявив, що сім’я померлого кур’єра Сергія Захарова на цьому «зробила брудний бізнес, джерело доходів і брудне шоу».

Раніше повідомлялося, що у російського актора, режисера, телеведучого Михайла Єфремова в ніч на п’ятницю стався серцевий напад.

Також адвокат Ельман Пашаєв заперечив інформацію, яка раніше з’явилася у ЗМІ про те, що актор не намагався накладати на себе руки.

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.

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