На віїзді у Вінницю автівка збила пішохіда: чоловік загинув на місці



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Поліцейські розслідують обставини автопригоди, у якій загинув пішохід

25 лютого на автодорозі Виступовичі – Могилів-Подільський при в’їзді в м. Вінницю сталась дорожньо - транспортна пригода за участі автомобіля та пішохода. В результаті автопригоди 38-річний вінничанин помер на місці. Проводиться розслідування.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій обалсті, повідомляє «Главком».

Аварія сталась близько 21.20 години.

За попередньою інформацією, 35-річний житель обласного центру, керуючи автомобілем «Toyota C- HR», допустив наїзд на пішохода, який рухався по проїжджій частині дороги в напрямку руху автомобіля.

Від отриманий травм потерпілий помер на місці.

Слідчими призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина дорожньо-транспортної пригоди.

Водій освідуваний, він тверезий.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання - до 8 років позбавлення волі.