Єлісєєв пояснив, чому саме сьогодні подав у відставку



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Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Чиновник заявив, що хоче очистити простір для нової команди

Заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв підтвердив, що подав у відставку

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

«Так, ця інформація відповідає дійсності. Сьогодні, коли була оголошена дата інавгурації, я подав президенту прохання про відставку. В такий спосіб я хочу, як кажуть, очистити, скажімо так, простір для нової команди», - зазначив Єлісєєв.

За словами посадовця, це нормальна європейська практика, і нагадав, що багато років як дипломат працював за кордоном - у Франції, Нью-Йорку, Бельгії.

«Я прибічник такої європейської демократичної традиції: прийшла нова команда - не тримаємося за крісла, не тримаємося за владу, а навпаки передаємо. Підготували всі досьє. Я маю для того покласти на свій стіл пріоритети, над якими варто працювати, для мого наступника, якого, на жаль, поки що не знаю, і я відходжу в сторону і готовий, зі свого боку, у міру своїх можливостей допомагати, радити і так далі», - зазначив Єлісєєв.

Він наголосив, якщо новій команді вдасться досягти кращих результатів, це можна лише вітати.

«Нехай виходить нова команда і зробить краще, ніж було, ми будемо тільки аплодувати», - зазначив Костянтин Єлісєєв.

Нагадаємо, 16 травня ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента повідомили, що заступник голови АП Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку.