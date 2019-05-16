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    Єлісєєв пояснив, чому саме сьогодні подав у відставку

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    <div class="alt"><span>Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв</span></div> <div class="copy"></div> - Єлісєєв пояснив, чому саме сьогодні подав у відставку
    Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Чиновник заявив, що хоче очистити простір для нової команди

    Заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв підтвердив, що подав у відставку

    Про це він заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

    «Так, ця інформація відповідає дійсності. Сьогодні, коли була оголошена дата інавгурації, я подав президенту прохання про відставку. В такий спосіб я хочу, як кажуть, очистити, скажімо так, простір для нової команди», - зазначив Єлісєєв.

    За словами посадовця, це нормальна європейська практика, і нагадав, що багато років як дипломат працював за кордоном - у Франції, Нью-Йорку, Бельгії. 

    «Я прибічник такої європейської демократичної традиції: прийшла нова команда - не тримаємося за крісла, не тримаємося за владу, а навпаки передаємо. Підготували всі досьє. Я маю для того покласти на свій стіл пріоритети, над якими варто працювати, для мого наступника, якого, на жаль, поки що не знаю, і я відходжу в сторону і готовий, зі свого боку, у міру своїх можливостей допомагати, радити і так далі», - зазначив Єлісєєв.

    Він наголосив, якщо новій команді вдасться досягти кращих результатів, це можна лише вітати.

    «Нехай виходить нова команда і зробить краще, ніж було, ми будемо тільки аплодувати», - зазначив Костянтин Єлісєєв.

    Нагадаємо, 16 травня ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента повідомили, що заступник голови АП Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку

     

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