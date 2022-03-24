Єрмак хоче бачити Ізраїль серед гарантів безпеки України

Ізраїль може стати одним із учасників великого міжнародного договору про безпеку України після завершення російсько-української війни, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак

Офіс президента України подякував Ізраїлю за посередництво у процесі дипломатичного врегулювання російсько-української війни

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, спілкуючись із представниками ізраїльських ЗМІ, високо оцінив роль Ізраїля як посередника між Україною та країною-агресором. Про це повідомляє пресслужба президента України.

Єрмак відзначив глибоку «зажуреність у матеріал» ізраїльських урядовців, зокрема, прем’єр-міністра країни Нафталія Беннета. «Ми вважаємо, що він справді налаштований зробити все необхідне для того, щоб принести мир на нашу землю і припинити війну», – наголосив голова Офісу президента.

Єрмак також нагадав, що Беннет поінформований – у питаннях незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Україна не піде на жодні компроміси із Росією.

Разом з тим, очільник президентської канцелярії висловив сподівання, що одним із учасників гіпотетичного міжнародного договору про гарантії безпеки для України буде саме Ізраїль, оскільки ця країна «має розуміти нас як ніхто інший».

Крім того, Єрмак закликав Ізраїль:

надати Україні допомогу озброєнням та військовими технологіями;

розібратися із питанням зміни правил в’їзду для громадян України та запровадженням електронних дозволів.

Нагадаємо, посольство України в Ізраїлі постійно знаходиться в конфронтації з керівництвом країни через небажання Ізраїлю приймати українських біженців.

Як повідомлялося, з початком війни Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для громадян України. Окрім того, Ізраїль відмовляється приймати біженців, що тікають від війни. Просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.

20 березня відомі українські євреї закликали уряд Ізраїлю скасувати додаткові обмеження на в'їзд українців. Серед підписантів відкритого листа – нардепи Михайло Радуцький та Григорій Суркіс, бізнесмен Євген Червоненко, телеведучий Савік Шустер, а також відомі українські рабини, бізнесмени, політики, діячі культури та науки.

Крім того, видання Guardian та Washington Post під час спільного розслідування виявили, що Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунське програмне забезпечення Pegasus від NSO Group. Причиною такого кроку ізраїльської влади нібито були побоювання, що що офіційні особи РФ будуть цим незадоволені.