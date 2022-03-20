Український посол в Ізраїлі заявляє про провокацію: наших біженців видають за повій

«У такому висвітленні, мабуть, були зацікавлені чи ізраїльський уряд, чи наші північні сусіди»

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук про проблеми, з якими стикаються українці, які хочуть втекти від війни до Ізраїля. Своє бачення він виклав в інтерв’ю «Главкому».

Посол розповів, що відбувається з нашими громадянами, які сподівалися на безвізовий в’їзд, а вже на місці дізналися про нові правила в’їзду та про можливі провокації проти них.

«Мені важко говорити чітко цифрами, бо інформація дуже розрізнена. Наш консул чергує в аеропорту Бен Гуріона 24 години. Але бачу, що в ізраїльських і в українських ЗМІ трапляються вкиди. Наприклад, повернули назад 12 родин, але пішли вкиди, що це – колишні повії, які працювали в Ізраїлі незаконно. Але серед них були жінки з дітьми, бабуся з внуками… Які повії, про що ви говорите?! Наш консул на свої очі бачив цих людей, вони на повій зовсім не схожі, як ви розумієте.

Вони ніч переночували в аеропорту на підлозі і їх депортували туди, звідки вони прилетіли, – в Польщу. Це дуже швидко відбувається, ізраїльтяни не зацікавлені надовго це розтягувати. А в такому висвітленні, мабуть, були зацікавлені чи ізраїльський уряд, чи хтось із наших близьких друзів з півночі», – наголосив Корнійчук.

Він додав, що «людей, яких залишають ночувати в аеропорту, треба принаймні нагодувати, і ми це робимо». Якщо людина приїхала з документами, у яких сплив термін дії, чи взагалі без документів по внутрішньому паспорту, то вона паспортизується прямо в аеропорту.

Також видається закордонний паспорт, чи свідоцтво на повернення, документи, які засвідчують особу англійською мовою.

Щодо розповідей про довге і принизливе «мурижиння» українців в ізраїльському аеропорту, посол зазначив: «Ми також «мурижили» ізраїльтян в аеропортах. Така відповідь працює найкраще».

Раніше повідомлялося, що посольство України в Ізраїлі постійно знаходиться в конфронтації з керівництвом країни через небажання Ізраїлю приймати українських біженців.

Нагадаємо, з початком війни Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для громадян України. Окрім того, Ізраїль відмовляється приймати біженців, що тікають від війни. Просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.

У зв’язку з такими діями уряду наш посол звернувся до Верховного суду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед. Корнійчук у своєму позові стверджує, що Шакед порушує домовленості про безвізовий режим та взагалі не має повноважень одноосібно визначати правила прийому біженців з України.

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