Посол України: Ізраїль ділить наших громадян на категорії

«Міністр внутрішніх справ вважає, що Ізраїль – тільки для ізраїльтян»

Посольство України в Ізраїлі постійно знаходиться в конфронтації з керівництвом країни через небажання Ізраїлю приймати українських біженців. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Не можу сказати, що з усім урядом, тому що його більшість якраз нас підтримує, але є праворадикально налаштована міністр внутрішніх справ, яка вважає, що Ізраїль – тільки для ізраїльтян. Виходячи з цього, ми з нею то публічно сваримося, то обіймаємося. Я їй останнього разу квіти приносив, коли ми спілкувалися приватно. Зараз ми знову сваримося, тому що я намагаюся досягти результату різними креативними способами», - розповів Корнійчук.

За його словами, позитивний результат вже є, тому що ситуація на початку була ще гіршою. «Раніше Ізраїль не дозволяв в’їхати взагалі нікому і нам виставили квоту лише в п’ять тисяч громадян неєврейського походження», - сказав він.

І це лише на період до завершення війни.

Корнійчук зазначив, що для Ізраїлю є дві категорії українських громадян. «Одна категорія — ті, які мають єврейське походження, мають право на ізраїльський паспорт, і ізраїльський уряд зацікавлений якомога більше таких громадян прийняти та видати їм паспорти. Хоча міністр в приватній розмові висловлювала розуміння, що, скоріше за все, вони в Ізраїлі не залишаться і коли війна закінчиться, повернуться назад в Україну», - сказав посол.

«А от другу категорію українців – тих, у кого немає ізраїльського походження і права на паспорт, тут розцінюють недружньо і намагаються ввести квотування, аргументуючи тим, що більше прийняти не можуть. Я пояснюю – дивіться, маленька Чехія, яка також має 10 млн населення, прийняла вже 100 тисяч українських біженців (за даними українського посла в Чехії, реальна кількість біженців вже перевищила 200 тис. осіб – Ред). А Ізраїль каже про п’ять тисяч. Про що ми зараз говоримо?» - розповів Корнійчук.

Нагадаємо, з початком війни Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для громадян України. Окрім того, Ізраїль відмовляється приймати біженців, що тікають від війни. Просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.

Для вигляду з 13 березня Ізраїль встановив мізерну квоту в 5 тис. українців, які можуть в’їхати в країну. Але перед тим вони ще мають отримати електронну візу для в’їзду, тобто дозвіл від МВС. Амбасада Ізраїлю в Україні запевняє: цей захід – тимчасовий, лише на два тижні задля «упорядкування в’їзду».

У зв’язку з такими діями уряду наш посол звернувся до Верховного суду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед. Корнійчук у своєму позові стверджує, що Шакед порушує домовленості про безвізовий режим та взагалі не має повноважень одноосібно визначати правила прийому біженців з України.

Позов посла підтримав радник голови українського МВС Антон Геращенко. Він зауважив, що відмова від прийому біженців стала продовженням «страусиної позиції» Ізраїлю, який відмовився приєднатися до санкцій проти Росії та постачання зброї в Україну.