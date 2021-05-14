Єрмак закликав радників Нормандської четвірки терміново зустрітися

Українська сторона наполягає, щоб Росія розблокувала виконання рішень саміту лідерів Нормандської четвірки в Парижі

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував радникам лідерів Нормандської четвірки провести термінове засідання щодо Донбасу. За його словами, переговори радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії можуть пройти в очному форматі або по відеозв'язку.

Про це йшлося на зустрічі з послами країн G7, повідомив Офіс президента.

«Вчора я надіслав листа до всіх своїх колег по «нормандському формату» з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще, за участю політичних радників і міністрів закордонних справ чотирьох країн», – сказав Єрмак.

Керівник Офісу президента також запропонував долучити до діяльності «нормандського формату» експертів з політичних, військових і юридичних питань, що могло б, на його думку, активізувати переговорний процес.

Крім того, за словами Єрмака, українська сторона наполягає, щоб Росія розблокувала виконання рішень саміту лідерів Нормандської четвірки в Парижі, який відбувся в грудні 2019 року.

«Ми вважаємо, що проведення чергового саміту в «нормандському форматі» надало б дуже серйозного поштовху процесу мирного врегулювання. Тому я просив би розглянути можливість спільного звернення G7 до РФ із закликом підтримати проведення цього саміту», – додав він.

Раніше Єрмак говорив, що зустріч радників Нормандської четвірки може відбутися у травні цього року в очному форматі. Україну на переговорах «нормандських радників» представляє саме Єрмак.

Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що нормандський формат переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України повинен відбутися в цьому році.

Востаннє офлайн зустріч у Нормандському форматі відбулася в грудні 2019-го. Сторони тоді домовилися зустрітися за чотири місяці, але цього так і не сталося.

Зазначимо, Зеленський хоче бачити «потужних гравців» у переговорах щодо Донбасу. Раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.

Додамо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед «нормандським» самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських угод. Інакше Донбасу загрожує заморожений конфлікт.

Нагадаємо, перший президент, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що буде просити про відмову від «мінського формату» переговорів щодо Донбасу, якщо не вдасться його реанімувати.