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    Коли відбудеться зустріч лідерів у Нормандському форматі? Посол Німеччини назвала терміни

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    &laquo;Навіть телефонна розмова між міністрами в Нормандському форматі була досить давно&raquo;, &ndash;&nbsp;Анка Фельдгузен - Коли відбудеться зустріч лідерів у Нормандському форматі? Посол Німеччини назвала терміни
    «Навіть телефонна розмова між міністрами в Нормандському форматі була досить давно», – Анка Фельдгузен
    Фото: «Главком»

    Востаннє офлайн зустріч у Нормандському форматі відбулася в грудні 2019-го

    Нормандський формат переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України повинна відбутися в цьому році. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

    «Навіть телефонна розмова між міністрами в цьому форматі була досить давно, уже більше року тому. До зустрічі лідерів має відбутися зустріч міністрів. Ми постійно над цим працюємо. Ми дуже хочемо, аби зустрічі відбулися ще цього року», – повідомила Фельдгузен.

    Нагадаємо, востаннє офлайн зустріч у Нормандському форматі відбулася в грудні 2019-го. Сторони тоді домовилися зустрітися за чотири місяці, але цього так і не сталося.

    Зазначимо, Зеленський хоче бачити «потужних гравців» у переговорах щодо Донбасу. Раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.

    Додамо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед «нормандським» самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських угод. Інакше Донбасу загрожує заморожений конфлікт.

    Нагадаємо, перший президент, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі каналу «Україна 24» заявив, що буде просити про відмову від «мінського формату» переговорів щодо Донбасу, якщо не вдасться його реанімувати.

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    Теги: Нормандський формат Донбас Німеччина Мінські угоди Путін посол Володимир Зеленський
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