Єрмак розраховує на «мудре рішення» Ради щодо зміни постанови про місцеві вибори



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Глава Офісу президента Андрій Єрмак

Очільник Офісу Зеленського висловив надію на те, що парламент ухвалить «мудре рішення»

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розраховує на те, що Верховна Рада ухвалить «мудре рішення» щодо зміни до постанови про призначення місцевих виборів.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Чи ускладнює переговори постанова Верховної Ради про місцеві вибори? Чи є цією причиною, з якою ми боремося, і яка ставиться як умова для продовження діалогу? Так ... Я вважаю, що рішення має бути прийнято у відповідності з інтересами нашої держави і нашими зобов'язаннями ... Я сподіваюся, це буде мудре рішення Верховної Ради», – сказав Єрмак.

Він також зазначив, що проведення виборів на непідконтрольних територіях можливе тільки після повної деокупації і вирішення безпекових питань.

Як відомо, 15 липня Верховна Рада проголосувала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з постановою, місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

Російська Федерація вважає, що постанова про місцеві вибори не відповідає Мінськими угодами.

Нагадаємо, раніше представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін за результатами перемовин політичних радників лідерів країн Нормандської четвірки в Берліні 11 вересня повідомив, що українська делегація допустила можливість внесення змін до постанови Ради про призначення місцевих виборів.

Натомість Єрмак запевняв, що в Берліні Україна не обіцяла міняти правила місцевих виборів.

Костін також заявив, що «формулу Штайнмаєра» включать в закон про особливий статус Донбасу.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають пройти на території, звільненій від російських збройних сил і підтримуваних ними незаконних збройних формувань.

Також спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що на окупованих територіях вибори провести фізично неможливо.