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    Політика

    Кулеба назвав умови для проведення виборів в ОРДЛО

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    Кулеба назвав умови для проведення виборів в ОРДЛО - Кулеба назвав умови для проведення виборів в ОРДЛО
    Кулеба назвав умови для проведення виборів в ОРДЛО

    Кулеба заявив, що неможливо провести вибори з «дірявим кордоном з Росією»

    Вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають відбутися відповідно до Копенгагенських критеріїв ОБСЄ. Вибори повинні пройти на території, звільненій від російських збройних сил і підтримуваних ними незаконних збройних формувань.

    Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю УНН.

    За його словами, неможливо провести вибори з «дірявим кордоном з Росією».

    Кулеба також додав, що в Україні повинна повноцінно функціонувати інфраструктура, необхідна для виборів.

    «Це повинна бути українська інфраструктура – правоохоронні органи, Центральна виборча комісія, вільний доступ до ЗМІ. Тобто вибори повинні відбутися відповідно до Копенгагенських критеріїв ОБСЄ», – зазначив міністр.

    Він також заявив про необхідність «нормального» процесу виборів для того, щоб вони були легітимними і їх результат можна було визнавати.

    «Як ми в цю точку прийдемо, які ми повинні прийняти закони, якого змісту – це інше питання, і тут є простір для компромісу», – додав Кулеба.

    Він визнав, що Україна «далека« від таких критеріїв для проведення виборів.

    ОБСЄ міністр вибори ОРДЛО Україна інфраструктура Дмитро Кулеба
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