Кулеба назвав умови для проведення виборів в ОРДЛО



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Кулеба назвав умови для проведення виборів в ОРДЛО

Кулеба заявив, що неможливо провести вибори з «дірявим кордоном з Росією»

Вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають відбутися відповідно до Копенгагенських критеріїв ОБСЄ. Вибори повинні пройти на території, звільненій від російських збройних сил і підтримуваних ними незаконних збройних формувань.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю УНН.

За його словами, неможливо провести вибори з «дірявим кордоном з Росією».

Кулеба також додав, що в Україні повинна повноцінно функціонувати інфраструктура, необхідна для виборів.

«Це повинна бути українська інфраструктура – правоохоронні органи, Центральна виборча комісія, вільний доступ до ЗМІ. Тобто вибори повинні відбутися відповідно до Копенгагенських критеріїв ОБСЄ», – зазначив міністр.

Він також заявив про необхідність «нормального» процесу виборів для того, щоб вони були легітимними і їх результат можна було визнавати.

«Як ми в цю точку прийдемо, які ми повинні прийняти закони, якого змісту – це інше питання, і тут є простір для компромісу», – додав Кулеба.

Він визнав, що Україна «далека« від таких критеріїв для проведення виборів.