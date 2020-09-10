Кулеба назвав умови для проведення виборів в ОРДЛО
Кулеба заявив, що неможливо провести вибори з «дірявим кордоном з Росією»
Вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають відбутися відповідно до Копенгагенських критеріїв ОБСЄ. Вибори повинні пройти на території, звільненій від російських збройних сил і підтримуваних ними незаконних збройних формувань.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю УНН.
За його словами, неможливо провести вибори з «дірявим кордоном з Росією».
Кулеба також додав, що в Україні повинна повноцінно функціонувати інфраструктура, необхідна для виборів.
«Це повинна бути українська інфраструктура – правоохоронні органи, Центральна виборча комісія, вільний доступ до ЗМІ. Тобто вибори повинні відбутися відповідно до Копенгагенських критеріїв ОБСЄ», – зазначив міністр.
Він також заявив про необхідність «нормального» процесу виборів для того, щоб вони були легітимними і їх результат можна було визнавати.
«Як ми в цю точку прийдемо, які ми повинні прийняти закони, якого змісту – це інше питання, і тут є простір для компромісу», – додав Кулеба.
Він визнав, що Україна «далека« від таких критеріїв для проведення виборів.