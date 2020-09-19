Зареєстровано першого кандидата на посаду мера Києва



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Першим зареєстрованим кандидатом на посаду мера Києва став Андрій Пальчевський

18 вересня столичний тервиборчком розглянув документи двох бажаючих балотуватися в мери Києва

Київська міська територіальна виборча комісія ввечері 18 вересня зареєструвала першого кандидата на посаду мера столиці – Андрія Пальчевського.

Як повідомляє «Уніан», також тервиборчком розглянув документи ще одного з бажаючих балотуватися в мери столиці громадянина – Бориса Сахно та відмовила в реєстрації кандидатом, оскільки серед поданих у тервиборчком документів не поданий документ про внесення грошової застави..

Також на засіданні комісія зареєструвала офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «Опора» на чергових виборах депутатів Київради та виборах Київського міського голови 25 жовтня.

Як повідомив виданню голова тервиборчкому Олег Конопольський, всі прийняті на засіданнях постанови будуть оприлюднюватись для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії (на першому поверсі КМДА, – ред.), а також на сторінці Київської міської територіальної виборчої комісії веб-сайту Київської міської ради.

Нагадаємо, мережу рве відео, як Пальчевський з матюками оголосив про похід на вибори.

Як відомо, Пальчевського висунули в мери просто на зустрічі з виборцями на Оболоні.

До слова, довкола інтерв'ю Пальчевського останніми днями вибухнув скандал – ВВС провела фактчекінг його заяв.

Все почалося з того, що Андрій Пальчеський обіцяв росіянам возз'єднання. Його жорсткий конфуз потрапив на відео.

Попри наявність відеодоказу Пальчевський звинуватив журналістку Діану Куришко у брехні. Потім Пальчевський почав постійно звинувачувати журналістів і вимагати вибачень.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вадим Столар спонсорує кампанію Пальчевського, щоб повернути вплив на КМДА.

Крім того, «Правий сектор» обіцяє зупинити Пальчевського та інші проекти Медведчука.