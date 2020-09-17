Разумков вважає, що на окупованих територіях вибори провести фізично неможливо



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Разумков вважає, що не можна проводити вибори під «дулом автоматів»

На непідконтрольну територію Донбасу неможливо доставити всіх учасників виборчого процесу і забезпечити вільне голосування, - голова Верховної Ради

Вибори на території окремих регіонів Донецької і Луганської областей сьогодні фізично неможливо провести. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

За його словами, на непідконтрольну територію Донбасу неможливо доставити всіх учасників виборчого процесу і забезпечити вільне голосування.

«Вибори на території ОРДЛО сьогодні - неможливо (провести - ред.). Фізично неможливо. На сьогодні додаткових ініціатив від представників ТКГ (Тристоронньої контактної групи - ред.) поки немає», – сказав Разумков.

Голова Верховної Ради додав, що не можна проводити вибори під «дулом автоматів».

Нагадаємо, в Росії вважають, що постанови Верховної ради суперечить мінськими угодами, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО. У зв'язку з цим російська сторона фактично заблокувала переговори по Донбасу в ТКГ.

При цьому після засідання радників «нормандської четвірки» в Берліні в минулу п'ятницю представник Росії Дмитро Козак заявив, що Рада перегляне постанову про призначення місцевих виборів.

У теж час глава української делегації в Берліні Олексій Рєзніков сказав, що Україна не обіцяла переглянути постанову.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають пройти на території, звільненій від російських збройних сил і підтримуваних ними незаконних збройних формувань.