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    Єрусалим – столиця Ізраїлю? (прес-конференція)

    Експерт-міжнародник у прес-центрі Главкома» проаналізує, навіщо президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю
    Сьогодні, 8 грудня, о 16:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Єрусалим – столиця Ізраїлю?». Запрошений гість: Євген Магда, експерт-міжнародник. Він проаналізує, навіщо президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, які причини і групи впливу, які насідки
    • Сьогодні, 15:57
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    Експерт-міжнародник у прес-центрі Главкома» проаналізує, навіщо президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю

    Сьогодні, 8 грудня, о 16:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Єрусалим – столиця Ізраїлю?».

    Запрошений гість: Євген Магда, експерт-міжнародник.

    Він проаналізує, навіщо президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, які причини і групи впливу, які насідки можна очікувати, ймовірне скликання в п’ятницю Радбезу ООН з питання визнання столиці, чи відбудеться загострення на Близькому Сході, приведення військових США у бойову готовність, чи «помста» на території США у вигляді терактів.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

    Ізраїль
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