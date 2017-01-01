Єрусалим – столиця Ізраїлю? (прес-конференція)
- Сьогодні, 15:57
-
Розсилка
Експерт-міжнародник у прес-центрі Главкома» проаналізує, навіщо президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю
Сьогодні, 8 грудня, о 16:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Єрусалим – столиця Ізраїлю?».
Запрошений гість: Євген Магда, експерт-міжнародник.
Він проаналізує, навіщо президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, які причини і групи впливу, які насідки можна очікувати, ймовірне скликання в п’ятницю Радбезу ООН з питання визнання столиці, чи відбудеться загострення на Близькому Сході, приведення військових США у бойову готовність, чи «помста» на території США у вигляді терактів.
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: