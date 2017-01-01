Єрусалим – столиця Ізраїлю? (прес-конференція)

Експерт-міжнародник у прес-центрі Главкома» проаналізує, навіщо президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю

Сьогодні, 8 грудня, о 16:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Єрусалим – столиця Ізраїлю?». Запрошений гість: Євген Магда, експерт-міжнародник. Він проаналізує, навіщо президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, які причини і групи впливу, які насідки