ЄС готує росіянам санкції за хіматаку в Солсбері



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Журналіст повідомив, що санкції введуть до Різдва

До кінця року Європейський Союз накладе санкції на п'ятьох чоловік, яких вважає відповідальними за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері. Про це в понеділок, 3 грудня, повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у своєму мікроблозі у Twitter.

«Санкції щодо п'яти осіб, відповідальних за атаку в Солсбері, будуть введені до Різдва», - написав він.

Напередодні США анонсували другий пакет санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів.

Перший пакет американських санкцій, введених в зв'язку зі справою про отруєння в Солсбері, вступив в силу 27 серпня. Обмежувальні заходи включають заборону на продаж Росії зброї, а також товарів і технологій подвійного призначення.

Нагадаємо, Великобританія виступає за введення додаткових санкцій проти Росії у зв'язку з інцидентом в Керченській протоці.

Європарламент вважає, що дію Угоди про партнерство з Росією має бути припинено.