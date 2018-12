ЄС оголосить санкції проти організаторів «виборів» на Донбасі 10 грудня

У санкційному списку 9 імен

Посли Європейського союзу вирішили затвердити санкції стосовно дев’яти осіб, які причетні до організації виборів на Донбасі, що відбулися 11 листопада. Про це повідомляє у Тwitter журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяка.

За словами журналіста, рішення буде винесено на засідання Ради Євросоюзу, що відбудеться 10 грудня 2018 року.

EU ambassadors have decided to sanctions 9 people responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine in November. EU foreign ministers will rubber stamp the decision on 10 December. #Russia