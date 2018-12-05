ЄС оголосить санкції проти організаторів «виборів» на Донбасі 10 грудня



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Рішення про санкції буде винесено на засідання Ради Євросоюзу

У санкційному списку 9 імен

Посли Європейського союзу вирішили затвердити санкції стосовно дев’яти осіб, які причетні до організації виборів на Донбасі, що відбулися 11 листопада. Про це повідомляє у Тwitter журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяка.

За словами журналіста, рішення буде винесено на засідання Ради Євросоюзу, що відбудеться 10 грудня 2018 року.

EU ambassadors have decided to sanctions 9 people responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine in November. EU foreign ministers will rubber stamp the decision on 10 December. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 5, 2018

«Посли ЄС вирішили санкціонувати 9 осіб, відповідальних за організацію виборів на сході України в листопаді. Міністри закордонних справ країн ЄС приймуть рішення 10 грудня», - написав він.

Перед цим рішенням високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що питання санкцій через «вибори» на Донбасі проходили тривалі дискусії серед послів ЄС. Посли приймають рішення на базі інформації, що обмінюються всі країни-члени ЄС.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що результати «виборів» в ОРДЛО не створюють жодних правових наслідків і не будуть визнані.