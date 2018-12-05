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    ЄС оголосить санкції проти організаторів «виборів» на Донбасі 10 грудня

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    Рішення про санкції буде винесено на засідання Ради Євросоюзу - ЄС оголосить санкції проти організаторів «виборів» на Донбасі 10 грудня
    Рішення про санкції буде винесено на засідання Ради Євросоюзу

    У санкційному списку 9 імен

    Посли Європейського союзу вирішили затвердити санкції стосовно дев’яти осіб, які причетні до організації виборів на Донбасі, що відбулися 11 листопада. Про це повідомляє у Тwitter журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяка.

    За словами журналіста, рішення буде винесено на засідання Ради Євросоюзу, що відбудеться 10 грудня 2018 року.

    «Посли ЄС вирішили санкціонувати 9 осіб, відповідальних за організацію виборів на сході України в листопаді. Міністри закордонних справ країн ЄС приймуть рішення 10 грудня», - написав він.

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    Перед цим рішенням високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що питання санкцій через «вибори» на Донбасі проходили тривалі дискусії серед послів ЄС. Посли приймають рішення на базі інформації, що обмінюються всі країни-члени ЄС.

    Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що результати «виборів» в ОРДЛО не створюють жодних правових наслідків і не будуть визнані.

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