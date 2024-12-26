Авіакатастрофа в Казахстані: відомі імена загиблих пілотів, яким вдалося врятувати чимало життів пасажирів

Як стало відомо, загиблими пілотами пасажирського літака Azerbaijan Airlines, який виконував рейс Баку – Грозний є Кшнякін Ігор і Кальянінов Олександр. Саме завдяки їхньому професіоналізму багато пасажирів залишилися живі.

Наразі відомо, що в авіакатастрофі вижили 29 людей.

За інформацією телеграм каналу Supernova+, «ФСБ хоче вкрасти чорну скриньку, щоб сфальсифікувати трагедію».

До слова, на місці аварії літака Azerbaijan Airlines уже знайшли чорну скриньку.

Нагадаємо, на фюзеляжі пасажирського літака Embraer азербайджанської авіакомпанії Azal, який розбився 25 грудня, виявлено сліди від елементів ракети ППО. На хвостовій частині пасажирського літака є отвори, схожі на пробоїни від ураження елементами ракети протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що інцидент збігся у часі з роботою російської ППО у Грозному, яка, за даними місцевих пабліків, могла бути задіяна для відбиття атаки безпілотників на Північному Кавказі.

25 грудня вранці місцеві пабліки в регіоні повідомляли про атаку безпілотників, внаслідок якої були задіяні сили протиповітряної оборони РФ, вони працювали саме у Грозному. Цей факт посилив підозри, що літак могли збити російські системи ППО.

У соцмережах з'явилися кадри, за даними ЗМІ, зняті перед тим, як літак «Азербайджанських авіаліній» зазнав аварії в Казахстані.



Частина крила продірявлена, люди сидять із кисневими масками. pic.twitter.com/6kH0zVI5tx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Як повідомив російський блогер Рустем Адагамов, за словами одного з пасажирів, якому пощастило вижити, пілоти тричі намагалися посадити борт у Грозному.

«Утретє щось вибухнуло. Був вибух – я б не сказав, що всередині літака. Де я сидів, у мене обшивка поруч відлетіла», – цитує слова пасажира російський блогер.

Адагамов нагадав, що раніше повідомлялося про те, що літак направили до Актау через Каспійське море через те, що у Грозному був туман, а потім він нібито зіткнувся зі зграєю птахів і втратив керування.

«Сліди на обшивці говорять про інше – літак збили на підльоті до Грозного, ймовірно, прийнявши за український БпЛА, які сьогодні атакували Грозний. На борту літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines було 69 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Відомо про 28 тих, хто вижив після авіакатастрофи», – додав блогер.

За словами блогера, сліди на обшивці літака свідчать про те, що літак збили на підльоті до Грозного скриншот допису Рустема Адагамова

Російські воєнкори вже визнають, що літак міг бути уражений російською ППО, так само, як Боїнг МН17 у 2014 році.

Росіяни визнають, що літак, ймовірно, був підбитий російською системою ППО скриншот з допису Казанського

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.