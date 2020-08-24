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    ЄС схвалив пакет пропозицій для збільшення торгівлі з Україною

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    ЄС схвалив пакет пропозицій для збільшення торгівлі з Україною

    Пакет включає 21 пропозицію Раді ЄС, що забезпечать більш зручні правила походження в торгових угодах з Україною зокрема

    Європейська комісія у понеділок прийняла пакет пропозицій, спрямованих на збільшення торгівлі між Європейським Союзом і країнами, які використовують конвенцію Пан-Євро-Мед, серед яких і Україна. 

    Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.  

    «Сьогоднішні пропозиції модернізують преференційні торговельні угоди ЄС з 20 торговими партнерами з Пан-Євро-Мед, роблячи відповідні «правила походження» в цих угодах більш гнучкими і зручними для бізнесу», - сказано у повідомленні комісії.

    Окрім України, ці пропозиції вносять поправки в двосторонні угоди ЄС з наступними: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Фарерські острови, Туреччина, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Палестина, Грузія, Молдова, Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Косово.

    «Ми повинні зробити все, що в наших силах, для полегшення торгівлі та економічної діяльності між ЄС і нашими сусідами в Євро-середземноморському регіоні, а також для сприяння регіональної інтеграції», - прокоментував Паоло Джентілоні, єврокомісар з питань економіки.

    Схвалений пакет включає 21 пропозицію Раді ЄС, що забезпечать більш зручні правила походження в торгових угодах ЄС з більшістю сусідніх країн.

    «Правила походження» є необхідними в рамках будь-якої торгової угоди, оскільки вони визначають, які товари можуть користуватися преференційним режимом. При дотриманні всіх необхідних вимог товари з преференційним походженням можуть ввозитися з більш низькими ставками мит або навіть з нульовою ставкою, в залежності від режиму преференційного тарифу.

    ЄС торгівля бізнес Україна
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