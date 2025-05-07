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Путін звинуватив Румунію у розв'язанні війни в Україні. МЗС відреагувало на кремлівські закиди

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Путін звинуватив Румунію у розв'язанні війни в Україні. МЗС відреагувало на кремлівські закиди
Реакція румунського МЗС стала відповіддю на заяви Путіна, які прозвучали в пропагандистському документальному фільмі
колаж: glavcom.ua

Румунія відкинула звинувачення Путіна щодо сприяння ескалації в Україні

Міністерство закордонних справ Румунії відкинуло звинувачення російського диктатора Володимира Путіна, який заявив, що Румунія та Болгарія сприяли напруженню, що призвело до війни в Україні. Речник МЗС Андрей Царнеа наголосив, що вступ Румунії до НАТО є суверенним рішенням румунського народу та країн-союзниць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

«Водночас членство Румунії в НАТО не становить загрози безпеці для будь-кого. Це конкретний і доведений факт. Президент Путін використовує ті самі знайомі наративи, які послужили приводом для жорстокої війни з анексією. Єдина країна, яка загрожує регіональній безпеці в Європі, – це Російська Федерація, яка веде незаконну і невиправдану війну, що супроводжується численними воєнними злочинами проти цивільного населення в Україні, а також російською кампанією дезінформації та антиєвропейською і антинатовською пропагандою», – заявив Царнеа.

Реакція румунського МЗС стала відповіддю на заяви Путіна, які прозвучали в пропагандистському документальному фільмі «Росія. Кремль. Путін. 25 років», що транслювався на російському державному телеканалі. У фільмі Путін стверджує, що розміщення «передових американських баз» у Румунії та Болгарії стало одним із факторів, що призвели до ескалації напруженості та війни в Україні.

Диктатор пояснив свої попередні заяви, зроблені перед світовими лідерами, зокрема Ангелою Меркель, тим, що він намагався донести «послання» до західних партнерів, сподіваючись, що вони «почують і змінять своє ставлення до Росії». Однак, за його словами, «нас не почули. Тобто почули, але не відреагували належним чином. Зрештою, це призвело до сьогоднішніх трагічних подій в Україні».

Документальний фільм «Росія. Кремль. Путін. 25 років», знятий пропагандистом Павлом Зарубіним, містить інтерв'ю з Путіним, записані навесні 2025 року, де він виправдовує анексію Криму та вторгнення в Україну, критикує «західні цінності» та розмірковує про потенційного наступника. Також Путін висловив «надію», що йому ніколи не доведеться застосовувати ядерну зброю.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін раптово заявив, що завжди думав про наступника. Він припустив, що боротьба може бути між кількома кандидатами.

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Теги: путін Румунія МЗС

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