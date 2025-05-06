Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки

Мінекономіки заплатило Rothschild & Co майже 43 млн грн за консультації щодо угоди зі США

Міністерство економіки України замовило консультаційні послуги у компанії «Rothschild & Co Middle East Limited» (Дубай, ОАЕ) на суму €900 тис (42,79 млн грн). Відповідна інформація оприлюднена в системі публічних закупівель Прозорро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на платформу.

Зазначається, що «Rothschild & Co» виступала фінансовим консультантом Мінекономіки у зв’язку з проведенням фінансової оцінки потенційної Двосторонньої угоди між Україною та США. Ця угода встановлює умови функціонування Інвестиційного фонду реконструкції (RIF), управління яким здійснюватиметься представниками урядів обох країн.

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Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Про це повідомила міністерка фінансів Юлія Свириденко.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною, а фонд створюється 50/50. Також національна власність захищена (угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями, вони і далі належатимуть Україні). У положеннях також зазначено, що ніяких боргових зобов’язань України перед США не буде та угода не стане перешкодою для вступу України до Євросоюзу.

Також, необхідні законодавчі зміни – точкові (для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу, саму угоду має ратифікувати Верховна Рада). Угода надає податкові гарантії (доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні).

До слова, у Верховній Раді розгортається дискусія навколо нещодавно підписаної угоди про співпрацю у сфері корисних копалин між Україною та Сполученими Штатами Америки. Депутати фракції «Європейська Солідарність» ініціювали термінове обговорення деталей угоди, вимагаючи зустрічі керівництва держави та урядовців з народними депутатами.