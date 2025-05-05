Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня

Лідер румунської партії «Альянс за єдність румунів» Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан вийшли до другого туру президентських виборів

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову

Президентські вибори в Румунії. ЦВК підбила підсумки першого туру. Суд взяв під варту ексзаступника голови Офісу президента Смирнова. Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прибула до Києва. У Махачкалі невідомі розстріляли патрульних та вкрали їхнє авто. Партії Мерца та Шольца офіційно підписали коаліційну угоду.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 5 травня, аби ви були в курсі подій.

Президентські вибори в Румунії. ЦВК підбила підсумки першого туру

Лідер ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів» Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан вийшли до другого туру президентських виборів у Румунії. Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів виборців, повідомляє «Главком».

Так, кандидатуру Сіміона підтримали понад 3,8 млн виборців (40,96%). У боротьбі за друге місце Нікушор Дан незначно випередив члена уряду Кріна Антонеску, набравши майже 2 млн (20,99%) та 1,9 млн (20,07%) відповідно.

Значну підтримку здобув також колишній голова уряду Віктор Понта, за якого проголосували понад трохи більше як 1,2 млн виборців (13,05%).

Суд взяв під варту ексзаступника голови Офісу президента Смирнова

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Йдеться про тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн. Цю суму він може внести до 22 травня.

Тимчасова повірена у справах США в Україні прибула до Києва

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прибула до Києва. Про це повідомило Посольство США в Україні на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі X (раніше Twitter), інфооррмує «Главком».

У повідомленні зазначається, що Девіс прибула в Україну після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України. Посольство наголосило, що її візит відбувається у критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа щодо України.

У Махачкалі невідомі розстріляли патрульних та вкрали їхнє авто

У російській Махачкалі невідомі особи напали на працівників патрульної поліції. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа.

За даними дагестанських телеграм-каналів, двоє невідомих відкрили вогонь по патрульному екіпажу дорожньо-патрульної служби. Напад супроводжувався стріляниною, внаслідок якої, як повідомляється, троє поліцейських загинули на місці.

Партії Мерца та Шольца офіційно підписали коаліційну угоду

У Німеччині через пів року після розпаду парламентської більшості офіційно сформували нову правлячу коаліцію. Сьогодні, 5 травня, у Німеччині утворили п’яту в історії країни чорну-червону коаліцію. Це сталося через десять тижнів після федеральних виборів.

Лідери Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) підписали в Берліні 144-сторінкову коаліційну угоду під назвою «Відповідальність за Німеччину».