Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову
Президентські вибори в Румунії. ЦВК підбила підсумки першого туру. Суд взяв під варту ексзаступника голови Офісу президента Смирнова. Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прибула до Києва. У Махачкалі невідомі розстріляли патрульних та вкрали їхнє авто. Партії Мерца та Шольца офіційно підписали коаліційну угоду.
«Главком» зібрав найголовніші новини за 5 травня, аби ви були в курсі подій.
Президентські вибори в Румунії. ЦВК підбила підсумки першого туру
Лідер ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів» Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан вийшли до другого туру президентських виборів у Румунії. Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів виборців, повідомляє «Главком».
Так, кандидатуру Сіміона підтримали понад 3,8 млн виборців (40,96%). У боротьбі за друге місце Нікушор Дан незначно випередив члена уряду Кріна Антонеску, набравши майже 2 млн (20,99%) та 1,9 млн (20,07%) відповідно.
Значну підтримку здобув також колишній голова уряду Віктор Понта, за якого проголосували понад трохи більше як 1,2 млн виборців (13,05%).
Суд взяв під варту ексзаступника голови Офісу президента Смирнова
Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».
Йдеться про тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн. Цю суму він може внести до 22 травня.
Тимчасова повірена у справах США в Україні прибула до Києва
Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прибула до Києва. Про це повідомило Посольство США в Україні на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі X (раніше Twitter), інфооррмує «Главком».
У повідомленні зазначається, що Девіс прибула в Україну після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України. Посольство наголосило, що її візит відбувається у критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа щодо України.
У Махачкалі невідомі розстріляли патрульних та вкрали їхнє авто
У російській Махачкалі невідомі особи напали на працівників патрульної поліції. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа.
За даними дагестанських телеграм-каналів, двоє невідомих відкрили вогонь по патрульному екіпажу дорожньо-патрульної служби. Напад супроводжувався стріляниною, внаслідок якої, як повідомляється, троє поліцейських загинули на місці.
Партії Мерца та Шольца офіційно підписали коаліційну угоду
У Німеччині через пів року після розпаду парламентської більшості офіційно сформували нову правлячу коаліцію. Сьогодні, 5 травня, у Німеччині утворили п’яту в історії країни чорну-червону коаліцію. Це сталося через десять тижнів після федеральних виборів.
Лідери Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) підписали в Берліні 144-сторінкову коаліційну угоду під назвою «Відповідальність за Німеччину».
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