Головна Новини
search button user button menu button

Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Лідер румунської партії «Альянс за єдність румунів» Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан вийшли до другого туру президентських виборів
фото з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову

Президентські вибори в Румунії. ЦВК підбила підсумки першого туру. Суд взяв під варту ексзаступника голови Офісу президента Смирнова. Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прибула до Києва. У Махачкалі невідомі розстріляли патрульних та вкрали їхнє авто. Партії Мерца та Шольца офіційно підписали коаліційну угоду.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 5 травня, аби ви були в курсі подій.

Президентські вибори в Румунії. ЦВК підбила підсумки першого туру

Лідер ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів» Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан вийшли до другого туру президентських виборів у Румунії. Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів виборців, повідомляє «Главком».

Так, кандидатуру Сіміона підтримали понад 3,8 млн виборців (40,96%). У боротьбі за друге місце Нікушор Дан незначно випередив члена уряду Кріна Антонеску, набравши майже 2 млн (20,99%) та 1,9 млн (20,07%) відповідно.

Значну підтримку здобув також колишній голова уряду Віктор Понта, за якого проголосували понад трохи більше як 1,2 млн виборців (13,05%).

Суд взяв під варту ексзаступника голови Офісу президента Смирнова

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Йдеться про тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн. Цю суму він може внести до 22 травня.

Тимчасова повірена у справах США в Україні прибула до Києва

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прибула до Києва. Про це повідомило Посольство США в Україні на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі X (раніше Twitter), інфооррмує «Главком».

У повідомленні зазначається, що Девіс прибула в Україну після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України. Посольство наголосило, що її візит відбувається у критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа щодо України.

У Махачкалі невідомі розстріляли патрульних та вкрали їхнє авто

У російській Махачкалі невідомі особи напали на працівників патрульної поліції. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа.

За даними дагестанських телеграм-каналів, двоє невідомих відкрили вогонь по патрульному екіпажу дорожньо-патрульної служби. Напад супроводжувався стріляниною, внаслідок якої, як повідомляється, троє поліцейських загинули на місці. 

Партії Мерца та Шольца офіційно підписали коаліційну угоду

У Німеччині через пів року після розпаду парламентської більшості офіційно сформували нову правлячу коаліцію. Сьогодні, 5 травня, у Німеччині утворили п’яту в історії країни чорну-червону коаліцію. Це сталося через десять тижнів після федеральних виборів.

Лідери Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) підписали в Берліні 144-сторінкову коаліційну угоду під назвою «Відповідальність за Німеччину».

Читайте також:

Теги: вибори партії Джулі Девіс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вояж Тампа-молодшого до Східної Європи здійснювався у межах проєкту «Бізнес-бачення Трампа на 2025 рік»
Бацила євросепаратизму. Підозрілий десант Трампа-молодшого Геополітика
2 травня, 12:45
Володимир Бондаренко з трибуни подякував за довіру та заявив, що ніколи не тримався за крісло
Секретар Київради Володимир Бондаренко пішов у відставку
8 квiтня, 13:57
Підозрюваний у держзраді нардеп Шуфрич зареєстрував свій законопроєкт із СІЗО
Підозрюваний у держзраді нардеп Шуфрич зареєстрував свій законопроєкт із СІЗО
12 квiтня, 11:00
Свинаренко: Участь українців в політичному житті Фінляндії – це те, що допоможе захистити права громад, інтересів українців
На місцевих виборах у Фінляндії перемогли п’ять кандидатів українського походження
18 квiтня, 12:11
Євгеній Громадський каже, що не бачить себе у політиці
Герой України розповів, як його вербували політичні партії
19 квiтня, 19:11
Головні новини ночі проти 29 квітня
Росія вдарила дронами по Києву, вибухи в Росії: головне за ніч
29 квiтня, 05:49
Чолаку не пройшов до другого туру на президентських виборах 2024 року, Ласконі – у 2025-му
Чолаку та Ласконі йдуть у відставку через невтішні результати виборів – Digi24
Сьогодні, 12:46
Завдяки поширенню консервативних блогів та впливових осіб у соціальних мережах, цього разу кампанія не схожа на жодну з попередніх
Скандал на порозі конклаву: ультраконсерватори прагнуть контролю над виборами Папи
1 травня, 15:50
Раніше президент США заявляв, що не виключає можливості балотуватися на третій термін
Трамп розкрив плани щодо третього президентського терміну
Вчора, 18:35

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2025
73K
Дідусь та батько виявилися мільйонерами... Голова лікарської комісії пояснила в декларації, звідки в неї стільки грошей
42K
Начальник ТЦК, який обіцяв не пускати сина воювати, поїхав на передову
28K
Чому Путін не погоджується на компроміс: пояснення ISW
23K
Раїса Богатирьова вимагає від держави більшу пенсію: стало відомо, скільки соратниця Януковича отримує зараз

Новини

Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Сьогодні, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Сьогодні, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua