Головна Новини
search button user button menu button

Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
Україна повернула з російського полону 205 воїнів
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Мерц склав присягу і офіційно став новим канцлером Німеччини

Фрідріха Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби. Україна повернула з російського полону 205 воїнів. Росія вдарила балістикою по Сумах: є загиблі, поранені діти. Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук. Кадиров йде у відставку? Голова Чечні зробив заяву. В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 6 травня, аби ви були в курсі подій.

Фрідріха Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби

Фрідріха Мерца обрали новим канцлером Німеччини у другому турі виборів. Під час другого голосування у Бундестазі він отримав 325 голосів при 316 необхідних. При цьому 289 були проти, а ще один – утримався.

Згодом Мерц склав присягу і офіційно став новим канцлером Німеччини. 

Як відомо, спершу Бундестаг провалив голосування за обрання Мерца канцлером. За Мерца віддали свої голоси 310 депутатів, з 316 необхідних. Проти були 307, ще троє утрималися.

Україна повернула з російського полону 205 воїнів

Із російського полону повернулися ще 205 українських воїнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну», – йдеться у повідомленні президента.

Сьогоднішній обмін – вже пʼятий цього року та 64-ий від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян.

Росія вдарила балістикою по Сумах: є загиблі, поранені діти

Російські війська 6 травня завдали удару по передмістю Сум. Внаслідок російського удару по передмістю Сум загинули троє людей: дитина та двоє дорослих. Росіяни забрали життя хлопчика шести років, 20-річної жінки та 41-річного чоловіка. Четверо дітей та четверо дорослих поранених зараз у медичних закладах. Двоє у вкрай важкому стані, повідомили у Сумській ОВА.

Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук

Сьогодні, 6 травня, пішов з життя український письменник-шістдесятник Валерій Шевчук. Йому було 85 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Миколу Княжицького.

Валерій Шевчук – видатний український письменник, літературознавець, історик, перекладач та культуролог, один із найяскравіших представників покоління шістдесятників. Його творчість охоплює історичну прозу, твори про сучасне життя та літературознавчі дослідження.

В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про розширення функціоналу оновленого застосунку «Армія+», до якого додано ще п’ять важливих рапортів у цифровому форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра.

Кадиров йде у відставку? Голова Чечні зробив заяву

Голова Чечні Рамзан Кадиров просить, щоб його звільнили з посади. Про це він сказав в інтерв'ю «Чечня сегодня», інформує «Главком».

Кадиров відреагував на чутки у медіа про те, що він готується піти у відставку: «Я теж чув ці чутки. Пишуть усяке різне. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. В іншого будуть свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають». Кадиров уже кілька разів заявляв про свій намір піти у відставку.

Читайте також:

Теги: росія Бундестаг обмін полоненими письменник росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський уряд переконаний, що падіння світових цін на нафту продовжиться
Росія змінить правила для своїх нафтових компаній, аби фінансувати війну – Bloomberg
Сьогодні, 15:15
Зняття ж санкцій за Крим і визнання його «російським», по суті, закладає юридичний підхід на майбутнє щодо окупації Росією українських територій
Навіщо Росія проштовхує прецедент юридичної легалізації окупації
25 квiтня, 13:53
Данило Худя навчався у Київському авіаційному фаховому коледжі за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
Ким був 17-річний хлопець, який загинув унаслідок ракетного обстрілу Києва
25 квiтня, 13:51
Рятувальники розбирають завали у Святошинському районі Києва
Комбінований удар РФ по Києву: під завалами зруйнованого будинку можуть бути люди
24 квiтня, 09:05
Квартира Владислави Кочерби зазнала значних руйнувань
Російський обстріл Одеси пошкодив дім чемпіонки України з синхронного плавання
22 квiтня, 20:49
Ушаков заявив, що російська сторона очікує на приїзд американського дипломата
Помічник Путіна назвав дату візиту Віткоффа до Москви
22 квiтня, 17:07
Утримання Росією ЗАЕС поставить під загрозу всі досягнення цивілізованого світу в сфері мирного використання ядерної енергії
США зацікавлені у поновленні роботи Запорізької АЕС – Галущенко
17 квiтня, 06:17
Ситуація на фронті 16 квітня
Лінія фронту станом на 16 квітня. Зведення Генштабу
16 квiтня, 22:43
Зеленський: Не маємо права забувати злочини, які вчинила Росія проти українців
Зеленський вшанував памʼять загиблих внаслідок удару РФ по Кривому Рогу
11 квiтня, 17:38

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
86K
Трамп зробив гучну заяву про підрив «Північних потоків»
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
63K
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
23K
Угода про копалини з американцями. Депутати викликають на килим урядовицю, яка підписала документ
17K
Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст

Новини

Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
Сьогодні, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Сьогодні, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Сьогодні, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Сьогодні, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua