Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня

Мерц склав присягу і офіційно став новим канцлером Німеччини

Фрідріха Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби. Україна повернула з російського полону 205 воїнів. Росія вдарила балістикою по Сумах: є загиблі, поранені діти. Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук. Кадиров йде у відставку? Голова Чечні зробив заяву. В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 6 травня, аби ви були в курсі подій.

Фрідріха Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби

Фрідріха Мерца обрали новим канцлером Німеччини у другому турі виборів. Під час другого голосування у Бундестазі він отримав 325 голосів при 316 необхідних. При цьому 289 були проти, а ще один – утримався.

Згодом Мерц склав присягу і офіційно став новим канцлером Німеччини.

Як відомо, спершу Бундестаг провалив голосування за обрання Мерца канцлером. За Мерца віддали свої голоси 310 депутатів, з 316 необхідних. Проти були 307, ще троє утрималися.

Україна повернула з російського полону 205 воїнів

Із російського полону повернулися ще 205 українських воїнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну», – йдеться у повідомленні президента.

Сьогоднішній обмін – вже пʼятий цього року та 64-ий від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян.

Росія вдарила балістикою по Сумах: є загиблі, поранені діти

Російські війська 6 травня завдали удару по передмістю Сум. Внаслідок російського удару по передмістю Сум загинули троє людей: дитина та двоє дорослих. Росіяни забрали життя хлопчика шести років, 20-річної жінки та 41-річного чоловіка. Четверо дітей та четверо дорослих поранених зараз у медичних закладах. Двоє у вкрай важкому стані, повідомили у Сумській ОВА.

Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук

Сьогодні, 6 травня, пішов з життя український письменник-шістдесятник Валерій Шевчук. Йому було 85 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Миколу Княжицького.

Валерій Шевчук – видатний український письменник, літературознавець, історик, перекладач та культуролог, один із найяскравіших представників покоління шістдесятників. Його творчість охоплює історичну прозу, твори про сучасне життя та літературознавчі дослідження.

В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про розширення функціоналу оновленого застосунку «Армія+», до якого додано ще п’ять важливих рапортів у цифровому форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра.

Кадиров йде у відставку? Голова Чечні зробив заяву

Голова Чечні Рамзан Кадиров просить, щоб його звільнили з посади. Про це він сказав в інтерв'ю «Чечня сегодня», інформує «Главком».

Кадиров відреагував на чутки у медіа про те, що він готується піти у відставку: «Я теж чув ці чутки. Пишуть усяке різне. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. В іншого будуть свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають». Кадиров уже кілька разів заявляв про свій намір піти у відставку.