Пере речі окупантів. Колаборант Царьов прилаштував маму у Криму

Путін «дякує» колаборанту Царьову дрібними державними замовленнями

Індивідуальне підприємство Ніни Царьової, матері екснардепа від Партії регіонів і засудженого в Україні Олега Царьова, отримує мільйони рублів від Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані державних закупівель країни-агресорки, які потрапили у розпорядження редакції.

Матір Царьова як підприємниця з 2018 року зареєстрована у Сімферополі, спеціалізується на пранні та хімічному чищенні текстильних та хутряних виробів. Вона отримала 14 державних замовлень: від Севастопольського кадетського корпусу Слідчого комітету Російської Федерації імені В. І. Істоміна і державного санаторію «Долоси», що розтошавний за 10 км від Ялти. Загальна сума цих замовлень сягнула 3,7 млн рублів. Востаннє держконтракт з Царьовою було укладено у червні 2024 року.

Підприємство Ніни Царьової у Криму працює на окупантів скриншот: clearspending.ru

У розпорядженні «Главкома» є три договори, за якими можна зрозуміти суми, які отримує підприємство матері Олега Царьова. У березні 2023 року державний санаторій «Долоси» заплатив матері екснардепа 30 тис. рублів. У тому ж місяці вже від кадетського корпусу вона отримала 397 тис. рублів. І у лютому 2024 року від того ж корпусу – 378 тис. рублів.

Підприємство Ніни Царьової заробляє на замовленнях держави-агресорки скриншот: list-org.com

«Главкому» також вдалося знайти розцінки на послуги, які надає підприємство Ніни Царьової. Наприклад, попрати та почистити одну ковдру коштує 200 рублів. Один наматрацник – 78 рублів; стільки ж затягне покривало.

Цінник на послуги фірми Ніни Царьової скриншот: synapsenet.ru

Нагадаємо, що у лютому 2024 року суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії РФ. Ішлося про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму.

У листопаді 2024 року суд ухвалив вирок екснардепу Олегу Царьову. У грудні 2024-го Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №11411 про позбавлення податкових пільг людей, у яких відібрали державні нагороди через підривну діяльність проти України. До цього списку потрапив і Олег Царьов.

У жовтні 2023 року біля ялтинського будинку екснардепа сталася стрілянина, сам він потім перебував у реанімації, проте вижив. У листопаді 2023-го Царьов вже показався на публіці й заявив, що почувається добре. Південний окружний військовий суд у російському місті Ростов-на-Дону засудив жителя Ялти до 24 років ув'язнення за нібито замах на колишнього народного депутата України Олега Царьова в березні 2025 року.