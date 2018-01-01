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    ЄС закликають залучити країни Балкан до політичних консультацій

    12 країн-членів ЄС запропонували власний план посилення відносин із країнами Балкан
    Напередодні публікації стратегії ЄС щодо країн Балканського півострову, що заплановано на вівторок 6 лютого 2018 року, 12 країн-членів закликають до більшого поглиблення політичної взаємодії із країнами, які претендують на членство в ЄС. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. [READ_MORE] Так Австрія, Чехія, Естонія, Угорщина,
    • Сьогодні, 16:37
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    12 країн-членів ЄС запропонували власний план посилення відносин із країнами Балкан

    Напередодні публікації стратегії ЄС щодо країн Балканського півострову, що заплановано на вівторок 6 лютого 2018 року, 12 країн-членів закликають до більшого поглиблення політичної взаємодії із країнами, які претендують на членство в ЄС. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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    Так Австрія, Чехія, Естонія, Угорщина, Ірландія, Італія, Литва, Мальта, Польща, Словенія і Словаччина пропонують запровадити інститут щорічних самітів за участю шести країн Балканського півострову. Окрім того план, який запропонували ці країни, передбачає можливість залучення Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Косово, Македонії і Албанії до засідань ЄС, які стосуються питань навколишнього середовища, охорони здоров’я, транспорту і зовнішньої політики.

    Ці пропозиції, які включають загалом 12 пунктів, були передані на розгляд Брюсселю наприкінці січня 2018 року. Автори пропозицій вважають, що таким чином ЄС вдасться значно покращити власний імідж в країнах західних Балкан, водночас реалізація цього плану фактично нічого не коштуватиме.

    Окрім того 12 країн ЄС закликають до частіших візитів до 6 країн Балканського півострова, які претендують на членство в майбутньому. 

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