ЄСПЛ зареєстрував заяву України щодо політв'язнів Кремля



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Український політв'язень Микола Карпюк під час суду у Грозному

Заява стосується порушення прав українців, яких незаконно утримували чи утримують в анексованому Криму та на території РФ

Європейський суд з прав людини зареєстрував нову міждержавну заяву України проти Росії, яка стосується питання українських політв’язнів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України, опублікувавши відповідну заяву.

Вона стосується порушення прав українців, яких незаконно утримували чи утримують в анексованому Криму та на території РФ.

«Ми зібрали величезну кількість доказів того, що російська влада

порушує норми Конвенції з прав людини щодо заборони катування, порушення прав на свободу та особисту недоторканість, справедливий суд, свободу вираження поглядів, зібрань», — йдеться у повідомленні Мін’юсту.

10 серпня Україна подала нову заяву до ЄСПЛ проти Росії стосовно політв’язнів.

Раніше Європейський суд з прав людини погодився з Україною та об’єднав у 2 провадження справи Криму та Донбасу.

Палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) вирішила передати Великій палаті суду чотири справи «Україна проти Росії», які стосуються порушень прав людини в анексованому Криму та на Донбасі.

У перших двох справах уряд України стверджує, що з 27 лютого 2014 року Російська Федерація, здійснюючи контроль над Кримом та збройними групами на Донбасі, призвела до численних порушень Конвенції.

Інші дві справи стосуються подій у Криму та на Донбасі з вересня 2014 року. У них український уряд стверджує, що РФ встановила контроль і продовжує контролювати Крим і фактично контролює райони Донецька та Луганська. Таким чином, як наголошують в уряді, Росія несе відповідальність за численні порушення Конвенції у цих регіонах України.

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