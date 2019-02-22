У фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 заспівають Джамала і Білал Хассані



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Фінал нацвідбору вперше в історії транслюватиметься на радіо

У фіналі нацвідбору співатимуть Freedom jazz, Yuko, Maruv, Brunettes Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria

У фіналі Національного відбору на Євробачення - 2019 заспівають Джамала і Білал Хассані (Франція). Про це повідомляє прес-служба телеканалу «UA: Перший».

Як зазначається, на телеканалах «UA: Перший» та СТБ цієї суботи, 23 лютого, о 19:00 відбудеться найгучніша подія цієї зими – фінал Національного відбору на Євробачення-2019.

Суспільний мовник транслюватиме шоу наживо також на телеканалах: UA: Культура, UA: Крим та телеканалах регіональних філій, а також на цифрових платформах Суспільного: на сайті в HD-якості, на YouTube та в соціальних мережах.

Окрім того, фінал Нацвідбору вперше в історії транслюватиметься на радіо – на другому каналі Суспільного радіо UA: Радіо Промінь.

Порядок виходу фіналістів на сцену:

1. Freedom jazz

2. Yuko

3. Maruv

4. Brunettes Shoot Blondes

5. Kazka

6. Anna Maria

Переможця пісенного конкурсу визначатимуть разом глядачі і члени журі. А поки представники компанії PWC підраховуватимуть голоси, ми побачимо одразу два виступи – Джамали і одного з цьогорічних фаворитів за версією букмекерів, представника Франції Білала Хассані (Bilal Hassani).

Член журі Національного відбору Джамала виконає свій новий сингл Solo, прем’єра якого відбулася 1 лютого. Пісню написали три американських сонграйтера на чолі з саундпродюсером і композитором Брайаном Тоддом, роботи якого неодноразово отримували мультиплатиновий статус, входили у ТОП-5 хіт-парадів США і Великобританії та номінувалися на Греммі.

Представник Франції – 19-річний музикант Білал Хассані – став популярним завдяки своєму блогу на YouTube та участі у французькій версії вокального шоу The Voice Kids. На сцені українського відбору він виконає свою конкурсну пісню Roi («Король»), у створенні якої брали участь минулорічні представники Франції на Євробаченні – дует Madame Monsieur.

Як повідомлялося, фіналістки відбору на Євробачення-2019 Анна і Марія Опанасюк не змогли відповісти, чий Крим. В ефірі програми «PRIME: Скрипiн» на телеканалі ATR сестри відмовилися безпосередньо відповідати на питання, зазначивши, що «Крим - це наша батьківщина».

Нагадаємо, Україна виступить у другій половині першого півфіналу 14 травня.

Як відомо, склад журі національного відбору на «Євробачення-2019» залишиться таким, як і рік тому.

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня в м.Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.



