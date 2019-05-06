Євробачення у Тель-Авіві застрахували на випадок відміни через війну або мегатеракт



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Сума компенсації сягає мільйонів шекелів, але і коштує страховка чимало

Ізраїльська телерадіомовна корпорація «Таагід» (КАН), яка виступає організатором конкурсу Євробачення в Тель-Авіві, застрахувала на велику суму майбутній захід на випадок його скасування. Про це пише видання «Вести. Израиль по-русски».

Поліс, виданий страховою компанією «Ахшара біту» під керівництвом Шимона Мирона (власник контрольного пакета акцій Елі Ельезра), гарантує покриття шкоди, заподіяної як організаторам, так і учасникам заходу. Серед іншого мова йде про компенсації за фізичні травми, псування майна, недоотримання прибутку, зрив договірних зобов'язань з боку третіх осіб та ін.

Вартість такої страховки оцінюється в сотні тисяч шекелів.

Сума компенсацій обмежена, але в окремих випадках може досягати мільйонів шекелів. Наприклад, за скасування заходу через бойкоту, військових або терористичних дій.

Спочатку, як даними ЗМІ, організатори не планували укладати настільки великий договір на страхування, але останні події, пов'язані з ескалацією в Газі, прискорили підписання угоди.

Додатковим «подразником» стали повідомлення в пресі з приводу небезпеки трибун, які зводять для конкурсу Євробачення кілька компаній, які не мають відповідних ліцензій.

Згідно з оцінками, скасування проведення Євробачення може обійтися в 12 млн євро (близько 50 млн шекелів).

Нагадаємо, що перший, другий півфінали і фінал конкурсу відбудуться 14, 16 і 18 травня 2019 року.

Зазначимо, що 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

Згодом Maruv відмовилася їхати на «Євробачення».

Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в «Євробаченні».

«Євробачення-2019» пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не буде брати участь у конкурсі.