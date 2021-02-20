Євробаскет-2022: Україна в домашній зустрічі перемогла Словенію

Рахунок гри перекреслив надії нашої команди на перше місце в групі

В домашній грі збірна України з рахунком 70:65 обіграла збірну Словенії в матчі кваліфікації на Євробаскет-2022. Однак цього недостатньо для того, аби зайняти перше місце в групі, повідомляє «РБК-Україна».

Україна вже гарантувала собі вихід на Євробаскет, як власне і Словенія. Однак цей матч давав можливість українцям сподіватися на перше місце в групі, що давало б деяку перевагу при жеребкуванні на чемпіонаті Європи. Для цього «жовто-синім» потрібно було виграти у Словенії з різницею в 12 очок і перемогти Угорщину в понеділок, 22 лютого.

Однак домогтися необхідної різниці підопічним Айнарса Багатскіса не вдалося. Таким чином останній матч кваліфікації проти Угорщини стає для збірної формальним.

Кращим у складі України став натуралізований американець Джером Рендл - в його активі 24 очки, 5 передач і 2 підбору при 4 втрат.У складі Словенії найбільше очей на рахунку Луки Рупника.

Як повідомлялось раніше, головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс назвав розширений список команди на матчі відбору на Євробаскет-2022.