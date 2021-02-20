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    Євробаскет-2022: Україна в домашній зустрічі перемогла Словенію

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">Останній матч кваліфікації з Угорщиною стане для української збірної формалістю</span></p> - Євробаскет-2022: Україна в домашній зустрічі перемогла Словенію

    Останній матч кваліфікації з Угорщиною стане для української збірної формалістю

    Фото з відкритих джерел

    Рахунок гри перекреслив надії нашої команди на перше місце в групі

    В домашній грі збірна України з рахунком 70:65 обіграла збірну Словенії в матчі кваліфікації на Євробаскет-2022. Однак цього недостатньо для того, аби зайняти перше місце в групі, повідомляє «РБК-Україна».

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    Євробаскет-2022: Україна в домашній зустрічі перемогла Словенію
    Євробаскет-2022: Україна в домашній зустрічі перемогла Словенію
    Євробаскет-2022: Україна в домашній зустрічі перемогла Словенію
    Євробаскет-2022: Україна в домашній зустрічі перемогла Словенію
    Євробаскет-2022: Україна в домашній зустрічі перемогла Словенію

    Україна вже гарантувала собі вихід на Євробаскет, як власне і Словенія. Однак цей матч давав можливість українцям сподіватися на перше місце в групі, що давало б деяку перевагу при жеребкуванні на чемпіонаті Європи. Для цього «жовто-синім» потрібно було виграти у Словенії з різницею в 12 очок і перемогти Угорщину в понеділок, 22 лютого.

    Однак домогтися необхідної різниці підопічним Айнарса Багатскіса не вдалося. Таким чином останній матч кваліфікації проти Угорщини стає для збірної формальним.

    Кращим у складі України став натуралізований американець Джером Рендл - в його активі 24 очки, 5 передач і 2 підбору при 4 втрат.У складі Словенії найбільше очей на рахунку Луки Рупника.

    Як повідомлялось раніше, головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс назвав розширений список команди на матчі відбору на Євробаскет-2022.

    Теги: Збірна України Україна Словенія тренер Джером Рендл Євробаскет
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