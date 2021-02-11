Став відомий розширений склад збірної України у відборі на Євробаскет

Збірна України вже вийшла на Євробаскет

20 лютого Україна зіграє зі Словенією, а 22 лютого з Угорщиною

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс назвав розширений список команди на матчі відбору на Євробаскет-2022.

До складу увійшло 17 баскетболістів.

Відзначимо, що в порівнянні із заявкою, яка була опублікована на сайті ФІБА, в списку немає Олександра Кобця, Артема Пустового, Володимира Конєва, Павла Крутоуса і Кирила Марченка.

Нагадаємо, 20 лютого Україна зіграє зі Словенією, а 22 лютого з Угорщиною. Обидва матчі відбудуться в Києві, куди також завітає і четверта команда групи – Австрія.

Нагадаємо, що збірна України вже вийшла на Євробаскет.

Попередній склад збірної України:

Богдан Близнюк (Київ-Баскет)

В'ячеслав Бобров (Дніпро)

Володимир Герун (Уникаха)

Владислав Коренюк (Київ-Баскет)

В'ячеслав Кравцов (Дніпро)

Денис Лукашов (Прометей)

Алексендр Липовий (Прометей)

Олександр Мішула (Київ-Баскет)

Сергій Павлов (Київ-Баскет)

В'ячеслав Петров (Прометей)

Джером Рендл

Іссуф Санон (Дніпро)

Анатолій Шундель (Дніпро)

Дмитро Скапінцев (Черкаські Мавпи)

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро)

Віталій Зотов (Хімік)

Андрій Войналович (Хімік)

Джерело: Sport.ua