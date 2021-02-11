Став відомий розширений склад збірної України у відборі на Євробаскет
20 лютого Україна зіграє зі Словенією, а 22 лютого з Угорщиною
Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс назвав розширений список команди на матчі відбору на Євробаскет-2022.
До складу увійшло 17 баскетболістів.
Відзначимо, що в порівнянні із заявкою, яка була опублікована на сайті ФІБА, в списку немає Олександра Кобця, Артема Пустового, Володимира Конєва, Павла Крутоуса і Кирила Марченка.
Нагадаємо, 20 лютого Україна зіграє зі Словенією, а 22 лютого з Угорщиною. Обидва матчі відбудуться в Києві, куди також завітає і четверта команда групи – Австрія.
Нагадаємо, що збірна України вже вийшла на Євробаскет.
Попередній склад збірної України:
- Богдан Близнюк (Київ-Баскет)
- В'ячеслав Бобров (Дніпро)
- Володимир Герун (Уникаха)
- Владислав Коренюк (Київ-Баскет)
- В'ячеслав Кравцов (Дніпро)
- Денис Лукашов (Прометей)
- Алексендр Липовий (Прометей)
- Олександр Мішула (Київ-Баскет)
- Сергій Павлов (Київ-Баскет)
- В'ячеслав Петров (Прометей)
- Джером Рендл
- Іссуф Санон (Дніпро)
- Анатолій Шундель (Дніпро)
- Дмитро Скапінцев (Черкаські Мавпи)
- Станіслав Тимофеєнко (Дніпро)
- Віталій Зотов (Хімік)
- Андрій Войналович (Хімік)
Джерело: Sport.ua