  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Став відомий розширений склад збірної України у відборі на Євробаскет

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Збірна України вже вийшла на Євробаскет - Став відомий розширений склад збірної України у відборі на Євробаскет
    Збірна України вже вийшла на Євробаскет

    20 лютого Україна зіграє зі Словенією, а 22 лютого з Угорщиною

    Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс назвав розширений список команди на матчі відбору на Євробаскет-2022.

    До складу увійшло 17 баскетболістів.

    Відзначимо, що в порівнянні із заявкою, яка була опублікована на сайті ФІБА, в списку немає Олександра Кобця, Артема Пустового, Володимира Конєва, Павла Крутоуса і Кирила Марченка.

    Нагадаємо, 20 лютого Україна зіграє зі Словенією, а 22 лютого з Угорщиною. Обидва матчі відбудуться в Києві, куди також завітає і четверта команда групи – Австрія.

    Нагадаємо, що збірна України вже вийшла на Євробаскет.

    Попередній склад збірної України:

    • Богдан Близнюк (Київ-Баскет)
    • В'ячеслав Бобров (Дніпро)
    • Володимир Герун (Уникаха)
    • Владислав Коренюк (Київ-Баскет)
    • В'ячеслав Кравцов (Дніпро)
    • Денис Лукашов (Прометей)
    • Алексендр Липовий (Прометей)
    • Олександр Мішула (Київ-Баскет)
    • Сергій Павлов (Київ-Баскет)
    • В'ячеслав Петров (Прометей)
    • Джером Рендл
    • Іссуф Санон (Дніпро)
    • Анатолій Шундель (Дніпро)
    • Дмитро Скапінцев (Черкаські Мавпи)
    • Станіслав Тимофеєнко (Дніпро)
    • Віталій Зотов (Хімік)
    • Андрій Войналович (Хімік)

    Джерело: Sport.ua

    Теги: баскетбол Володимир Герун Олександр Мішула Богдан Близнюк Денис Лукашов Станіслав Тимофеєнко Анатолій Шундель Сергій Павлов Віталій Зотов Джером Рендл Андрій Войналович Владислав Коренюк Євробаскет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies