Євродепутат Ребекка Гармс їде в Україну спостерігачем на вибори



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Ребекка Гармс

Ребекка Гармс, експерт по Східній Європі, перебуватиме в Україні з 28 березня

Депутат Європарламенту від партії Зелених Ребекка Гармс вирушає в Україну в якості спостерігача на виборах Президента.

Про це повідомили в офісі німецького депутата.

«Ребекка Гармс, експерт по Східній Європі, перебуватиме в Україні з 28 березня у складі делегації спостерігачів Європарламенту», – зазначили в офісі.

У суботу вона має намір вирушити до Одеси, де буде здійснювати свою задачу спостерігача на виборчих дільницях.

Також заплановані зустрічі політика з членами Центральної виборчої комісії, кандидатами на найвищу посаду в державі, представниками громадянського суспільства та ЗМІ.

Гармс також планує бути спостерігачем і під час другого туру виборів, який має відбутися 21 квітня.