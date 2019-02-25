Євродепутат від Латвії вимагає, щоб дочка Пєскова припинила стажування в Європарламенті



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Сандра Калнієте написала звернення до керівництва Європарламенту

Євродепутат Сандра Калнієте проти того, щоб в Європарламенті працювали члени сімей представників режиму Путіна

Євродепутат від Латвії Сандра Калнієте стривожена, що в Європарламенті працює Єлизавета Пєскова - дочка Дмитра Пєскова, прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна.

Про це 25 лютого повідомляє Delfi.

Калнієте написала звернення до керівництва Європарламенту, в якому називає цю ситуацію «неприпустимою» і «такою, яка компрометує Європарламент як інститут».

Вона побоюється того, що Єлизавета Пєскова має доступ до баз даних Європарламенту. За її словами, це «суперечить будь-яким стандартам безпеки».

«Ми безумовно можемо взяти процес під контроль, щоб в Європарламенті не працювали члени сімей представників режиму Путіна», - заявила євродепутат.

Раніше повідомлялося, що дочка прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова Єлизавета Пєскова останні тижні стажується у Європарламенті від євродепутата від Франції. Ця посада дає їй повний доступ до приміщень і баз даних Європарламенту. Зокрема - до внутрішньої комп'ютерної мережі Європейського парламенту і внутрішньої мережі євродепутата.