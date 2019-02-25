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    Євродепутат від Латвії вимагає, щоб дочка Пєскова припинила стажування в Європарламенті

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    <p>Сандра Калнієте написала звернення до керівництва Європарламенту</p> - Євродепутат від Латвії вимагає, щоб дочка Пєскова припинила стажування в Європарламенті

    Сандра Калнієте написала звернення до керівництва Європарламенту

    Євродепутат Сандра Калнієте проти того, щоб в Європарламенті працювали члени сімей представників режиму Путіна

    Євродепутат від Латвії Сандра Калнієте стривожена, що в Європарламенті працює Єлизавета Пєскова - дочка Дмитра Пєскова, прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна.

    Про це 25 лютого повідомляє Delfi.

    Калнієте написала звернення до керівництва Європарламенту, в якому називає цю ситуацію «неприпустимою» і «такою, яка компрометує Європарламент як інститут».

    Вона побоюється того, що Єлизавета Пєскова має доступ до баз даних Європарламенту. За її словами, це «суперечить будь-яким стандартам безпеки».

    «Ми безумовно можемо взяти процес під контроль, щоб в Європарламенті не працювали члени сімей представників режиму Путіна», - заявила євродепутат.

    Раніше повідомлялося, що дочка прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова Єлизавета Пєскова останні тижні стажується у Європарламенті від євродепутата від Франції. Ця посада дає їй повний доступ до приміщень і баз даних Європарламенту. Зокрема - до внутрішньої комп'ютерної мережі Європейського парламенту і внутрішньої мережі євродепутата.

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