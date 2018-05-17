Єврокомісія рекомендує посилити шенгенську візову систему

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Шенгенська віза

Для посилення шенгенської візової системи Єврокомісія пропонує зробити чотири кроки

Європейська комісія запропонувала значно посилити механізми контролю та перевірки даних у рамках шенгенської візової системи (VIS).

Про це заявив в Брюсселі єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос, йдеться в прес-релізі Єврокомісії.

«Щорічно мільйони негромадян Європейського союзу в'їжджають в ЄС з візами на короткий або тривалий термін. Ми маємо намір модернізувати нашу візову інформаційну систему, усунути сліпі плями у наших базах даних і дати візовим органам і прикордонникам більше інформації, щоб вони могли виконувати свою роботу. Злочинці і потенційні терористи не повинні мати можливість приїжджати в Європу непоміченими. ЄС - не фортеця, але ми повинні знати, хто перетинає наші кордони», - заявив єврокомісар.

Інформаційна система VIS - це база даних ЄС, яка пов'язує прикордонників на зовнішніх кордонах ЄС з консульствами держав-членів по всьому світу. Вона надає органам за видачу віз ключову інформацію про заявників на короткострокові шенгенські візи, дозволяючи прикордонникам виявляти мандрівників, які можуть представляти загрозу безпеці.

Для посилення шенгенської візової системи Єврокомісія пропонує зробити чотири кроки:

Перший - всі документи, подані на візу і які потрапили в базу даних VIS, будуть автоматично звірятися з базами даних кримінальної поліції, антитерористичними та міграційними службами. Ця система також повинна отримати можливість визначати використання подавачем заяви документів на різні імена. Як саме це буде робитися, Єврокомісія не пояснила.

Другий крок - в базу даних вперше включать інформацію про довгострокові візи і види на проживання неєвропейських громадян в країнах ЄС для контролю транскордонного переміщення цих осіб.

Третій - дані всіх осіб, які бажають отримати шенгенську візу, відтепер зберігатимуться в єдиній базі даних, що допоможе прикордонникам ідентифікувати, наприклад, мігрантів без документів, якщо раніше вони вже подавали на візу.

Четвертий - силові структури і прикордонні служби ЄС повинні отримати спрощений доступ до інформації з візової бази даних для потреб своїх розслідувань.

Для завершення реформування візової політики ЄС Єврокомісія закликає Європейський парламент і Європейську Раду якомога швидше завершити свої законодавчі процеси, щоб ліквідувати інформаційні прогалини і полегшити поїздку в ЄС для законних відвідувачів.

До слова, у Грузії хочуть обмежити виїзд громадян в ЄС новим законом.

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Джерело: РБК-Україна